La verdad en la lista Aguirre ¿Por qué el Memote va y otros como Marcel Ruiz quedaron fuera?

Javier Aguirre no pisea el freno. Para él, este es el momento más importante de su tercer proyecto mundialista con México y que significa lo más importante para cerrar su carrera como técnico.

La lista que ha dado este martes causó polémica y confusión por sus decisiones, pero desde las entrañas del CAR defienden la postura por haber sido analizadas con estudios, estadísticas y comportamientos clínicos.

Prácticamente los que quedaron en la lista de este día están en el Mundial, es decir 12 jugadores de la Liga MX a los que se les unirán 13 de Europa y uno de Asia para cerrar filas.

Hasta ayer por la noche, las negociaciones eran arduas porque los clubes querían tener la seguridad de que sus convocados estuvieran en el Mundial para que valiera la pena desprenderse de ellos en liguilla, y así sucedió.

La polémica del Memote Martínez en la lista

Ahora bien, aparecieron varias polémicas por algunos jugadores que en apariencia no tendrían mucho nivel para estar, entre ellos Guillermo Memote Martínez. De julio de 2025 a abril de 2026, el delantero tuvo 31 partidos y nueve goles, incluso por mucho tiempo perdió la titularidad en los Pumas y en Selección sólo jugó 12 veces en todo el ciclo mundialista anotando dos goles. Números pobres para un ariete que aspira al Mundial, pero existe otra razón fundamental.

"La decisión fue pensada desde el juego aéreo. Ninguno de los futbolistas que se tienen en el ataque domina por alto, la estadística del Memote en balones ganados por arriba es muy buena y eso es lo que le falta al equipo, en un momento dado de estrategia se puede ocupar como una herramienta más", comentan desde las oficinas del Tri.

'Memote' Martínez estará presente, de no pasar alguna eventualidad, en el Mundial de 2026 con México. Mexsport

Aguirre por lo tanto confía ciegamente en el Memote, pero antes que él por supuesto está Raúl Jiménez, aunque desde la muerte de su padre no ha podido estar al cien por ciento anímicamente; en Santiago Giménez también recae su apoyo y lo mismo en Armando González, joven al que le tiene mucha fe, en detrimento de Germán Berterame.

"Para el Vasco una cosa es clara, quiere jugadores en ligas competitivas y la de Estados Unidos no es por mucho mejor a la de México, por eso Berterame ha quedado un tanto atrás, aunque se sigue observando su camino".

Marcel Ruiz y Charly Rodríguez con diferentes problemas

Los dos exiliados que más resuenan fueron Marcel Ruíz y Carlos Rodríguez, pero cada uno tiene su explicación.

Marcel Ruíz sufrió una fractura parcial de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión de alto riesgo que sin embargo, no fue tratada con cirugía. De acuerdo al parte médico de la Selección, se le recomendó a Aguirre poner especial atención en su caso, puesto que por la carga de trabajo y la exigencia por venir, era probable una recaída, así que por prevención decidieron no arriesgar.

Marcel Ruiz y Carlos Rodríguez quedaron fuera de la lista preliminar,

En el tema de Carlos Rodríguez, jugador de Cruz Azul que para muchos fue injusta su ausencia, el cuerpo técnico del Vasco explica la decisión dado que en esa posición esta Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora.