¿Entrenador de las Chivas? 'Chatón' Enríquez destapa sus intenciones con el Guadalajara

El Guadalajara nunca se ha ido de la mente de Jorge Enríquez. El exfutbolista y su gratitud por el equipo que lo impulsó al profesionalismo lo ponen a la expectativa de un posible retorno.

¿Pero en qué función? ¿Tomar la dirección técnica será el sueño tras recibir su título de entrenador?

En un encuentro con medios de comunicación, para promover un juego de leyendas entre Chivas y América, el exmediocampista fue cuestionado sobre sus intenciones con el Rebaño Sagrado.

"La dirección técnica no es para cualquiera, que hayas sido buen jugador, exitoso, no te garantiza ser un buen entrenador. Hoy tengo el título de director técnico, fui DT por dos años en Tercera División (Élite Azteca) y en academias.

"Pero hoy me interesa la dirección deportiva, porque eso de pensar en el futuro y de dirigir en cancha, le tengo mucho respeto. Se vive un proceso largo, no es lo mismo retirarte y ser DT al día siguiente", explicó Enríquez, quien ya se desempeñó como directivo del Salamanca UDS de España.

'Chatón' aplaude gestión de Milito

Aunque el cariño a la institución rojiblanca es latente, para Jorge Enríquez es importante respaldar el presente del Guadalajara con el estratega Gabriel Milito.

"Ya era hora que las Chivas tuvieran una racha tan buena, hicieron un buen año futbolístico esperemos sigan esa línea, ojalá mantengan esa base y no empiecen a desmantelar al equipo".

Con el argentino Gabriel Milito en el banquillo, el Guadalajara ha retomado el protagonismo en la Liga MX. En el año futbolístico 2025-2026, el equipo sumó 60 unidades. Durante el Clausura 2026 vislumbró líder, aunque la posición de honor se le escapó en la recta final de la fase regular.

En el Apertura 2025, Milito cerró la fase regular con nueve victorias, dos empates y seis derrotas, mientras que en el Clausura 2026, el técnico mejoró su marca, con 11 ganados, tres igualados y tres juegos perdidos. An ambos torneos logró potenciar la calidad goleadora de Armando González 'la Hormiga'.

Chivas, América, Pumas y Cruz Azul, los pilares de la Liga MX

Por el torneo que culminó el pasado domingo, con el título de Cruz Azul -rival que eliminó a las Chivas en semifinales-, el 'Chatón' sacó una conclusión sobre los grandes del futbol mexicano.

"Es necesario que las Chivas estén bien en el futbol mexicano; Chivas, América Pumas y Cruz azul son los pilares y referentes, no somos uno sin el otro. A medida que estén bien, estos equipos están para nutrir a la Selección Mexicana, con ello la liga tiene otro nivel y con mayor exigencia".

Mientras da dirección a sus proyectos personales, 'Chatón' participa en la gira de leyendas del América y Chivas, clásico que nunca perderá su sabor y "odio".

"El sentimiento sigue siendo el mismo (con los América vs Chivas), la gente acude todavía para vernos, aunque las condiciones físicas no nos permiten lo mismo que el alto rendimiento, pero siempre queremos ganarlos.

"A veces salen las riñas, están los choques, porque lo queremos ganar y representar (al Guadalajara) desde donde nos toca y con los colores de la mejor manera, que disfrute la gente que nos vio hace muchos años", concluyó el ex de las Chivas junto con el el jugador americanista José Israel 'Jagger' Martínez.