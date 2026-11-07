Polémica en el Clásico Capitalino: VAR salva a Malagón y al América 

Los Pumas se están jugando mucho en el Clásico Capitalino, pues su clasificación a la Liguilla depende de ganarle al América y aunque ya habían anotado el gol de la ventaja, el VAR intervino, lo anuló y desató la polémica.

Las Águilas se fueron adelante en el marcador apenas al minuto 3 gracias al gol de Alejandro Zendejas. Sin embargo, un minuto después, el ‘Chino’ Huerta anotó el empate.

Y aunque América daba señales de peligro, los Pumas dieron un golpe sobre la mesa. Un centro pasado, donde Luis Ángel Malagón chocó contra Nathan Silva y dejó el balón muerto, para que Robert Morales solamente la empujará e hiciera el segundo tanto auriazul.

Sin embargo, el VAR entró en la jugada debido a que el defensa de Pumas estaba en fuera de lugar e interfirió en la jugada, haciendo que Malagón se equivocará y dejará el balón para Morales.

Tanto Solari como los jugadores de Pumas protestaron mucho, dejando en claro que no estaban de acuerdo con la decisión de anular lo que era el segundo gol auriazul.

Las redes sociales también ‘explotaron’ por está decisión, sin embargo, bajó el reglamento arbitral, la decisión de quitar el tanto Universitario fue correcta.