Emotivo, Adalberto Carrasquilla rompe en lágrimas antes del Clásico Capitalino

El Clásico Capitalino comenzó a jugarse desde antes del silbatazo inicial en el Estadio Olímpico Universitario. En medio de un ambiente especial por la rivalidad entre Pumas y América, Adalberto Carrasquilla protagonizó uno de los momentos más emotivos de la previa, pues no pudo contener las lágrimas durante la entonación del Himno Deportivo Universitario.

El mediocampista panameño, uno de los referentes del conjunto auriazul, se mostró visiblemente emocionado mientras sonaba el himno de la institución. La imagen de 'Coco' con lágrimas en los ojos llamó la atención de los aficionados presentes en Ciudad Universitaria, en una ceremonia que volvió a mostrar el significado que tiene representar los colores de Universidad Nacional.

La escena se produjo en un Estadio Olímpico Universitario que presentó un lleno para recibir una nueva edición del Clásico Capitalino, correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026. Los boletos se agotaron desde antes del encuentro, por lo que se esperaba superar la mejor entrada de Pumas en el certamen, registrada ante Cruz Azul con 25 mil 580 espectadores.

Desde antes de la presentación de los equipos, La Rebel también hizo su parte en las tribunas. El grupo de animación de Pumas realizó un gran recibimiento para los universitarios, con cánticos y el colorido que caracteriza a la barra auriazul en los partidos de mayor convocatoria. La afición respondió y convirtió las gradas en un escenario acorde con la importancia del encuentro.

El ambiente en CU estuvo a la altura de uno de los partidos más esperados del futbol mexicano. Las camisetas auriazules y azulcremas se hicieron presentes en las tribunas, mientras los cánticos de ambas aficiones acompañaron los momentos previos al encuentro. La rivalidad entre Universidad Nacional y América volvió a trasladarse de la cancha a las gradas.

Sin embargo, entre todo el ambiente que rodeó el Clásico Capitalino, la imagen de Carrasquilla durante el Himno Deportivo Universitario fue una de las postales que marcaron la previa. El panameño dejó ver su emoción en una noche especial para Pumas, que recibió a su acérrimo rival con la obligación de conseguir los tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026.