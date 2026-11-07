Pumas vs América, EN VIVO jornada 16 del Apertura 2026 de Liga MX
Detalles, imágenes y goles del partido entre Pumas y América en el Estadio Olímpico Universitario, jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX
Se agregan cinco minutos
Salen dos amarillas más: Carrasquilla derribó a Cervantes y el americanista reclamó
¡¡¡EL VAR ANULA EL GOL DE PUMAS!!! Se señala fuera de lugar
¡¡¡¡¡GOOOOOL DE PUMAS!!!!! Tras un tiro libre a segundo poste, Malagón salió mal y se estrelló con Alan Cervantes, Robert Morales se encontró el balón y remató de pierna derecha
¡Susto para Pumas! Keylor Navas salió de su área y estuvieron a punto de "cazarlo"
Amonestados: Roberto Morales, Erick Sánchez y Kevin Álvarez
¡¡¡Cerca el América!!! Perea tuvo una buena recepción, pero su disparo sacudió las redes por fuera
¡Se calientan los ánimos! Jaloneas y dimes y diretes entre todos. Todo inició por un reclamo de Kevin Álvarez sobre el "Chino" Huerta
¡¡¡Cercaaa Pumas!!! Remate de Carrasquilla y Ramos Mingo rechazó a tiro de esquina
Antuna se tardó y Borja mandó el balón a tiro de esquina
¡Qué golazo iba a realizar Perea! El americanista desbordó por la banda, se llevó a Rodrigo López y su remate cruzado se fue por encima del arco. Después se marcó fuera de lugar
El América tiene más la posesión del balón; Pumas presiona
¡¡¡¡¡GOOOOOOL DE PUMASSSS!!!!! Servicio al área y “El Chino” Huerta remató de primera intención para vencer a Luis Malagón
¡¡¡¡¡GOOOL DEL AMÉRICA!!!!! Gran desborde de Oscar Perea por la banda, Alejandro Zendejas retrasó su paso y el balón fue para él y remató de “palomita”
¡¡¡Inicia el partido!!!
De los 178 partidos entre ambos equipos, América domina con 63 victorias por 46 de Pumas, mientras que registran 69 empates
El Clásico Capitalino en su edición 179
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Pumas y América, jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX!