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Pumas vs América, EN VIVO jornada 16 del Apertura 2026 de Liga MX

Detalles, imágenes y goles del partido entre Pumas y América en el Estadio Olímpico Universitario, jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX

Por: Arturo López

Pumas vs América, jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX
Pumas vs América, jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MXMexsport
Escudo de Pumas UNAM.
Pumas
11
América
Los ánimos se calentaron en el primer tiempo del Pumas-América; hubo tres amonestados
Los ánimos se calentaron en el primer tiempo del Pumas-América; hubo tres amonestadosMexsport
45'

Se agregan cinco minutos

42'

Salen dos amarillas más: Carrasquilla derribó a Cervantes y el americanista reclamó

36'

¡¡¡EL VAR ANULA EL GOL DE PUMAS!!! Se señala fuera de lugar

33'

¡¡¡¡¡GOOOOOL DE PUMAS!!!!! Tras un tiro libre a segundo poste, Malagón salió mal y se estrelló con Alan Cervantes, Robert Morales se encontró el balón y remató de pierna derecha

32'

¡Susto para Pumas! Keylor Navas salió de su área y estuvieron a punto de "cazarlo"

El festejo del "Chino" Huerta al empatar 1-1, a los dos minutos después de que anotó el América
El festejo del "Chino" Huerta al empatar 1-1, a los dos minutos después de que anotó el AméricaMexsport
24'

Amonestados: Roberto Morales, Erick Sánchez y Kevin Álvarez

23'

¡¡¡Cerca el América!!! Perea tuvo una buena recepción, pero su disparo sacudió las redes por fuera

20'

¡Se calientan los ánimos! Jaloneas y dimes y diretes entre todos. Todo inició por un reclamo de Kevin Álvarez sobre el "Chino" Huerta

18'

¡¡¡Cercaaa Pumas!!! Remate de Carrasquilla y Ramos Mingo rechazó a tiro de esquina

17'

Antuna se tardó y Borja mandó el balón a tiro de esquina

15'

¡Qué golazo iba a realizar Perea! El americanista desbordó por la banda, se llevó a Rodrigo López y su remate cruzado se fue por encima del arco. Después se marcó fuera de lugar

13'

El América tiene más la posesión del balón; Pumas presiona

Alejandro Zendejas y Cristian Borja celebraron el gol del América al minuto 2
Alejandro Zendejas y Cristian Borja celebraron el gol del América al minuto 2Mexsport
4'

¡¡¡¡¡GOOOOOOL DE PUMASSSS!!!!! Servicio al área y “El Chino” Huerta remató de primera intención para vencer a Luis Malagón

2'

¡¡¡¡¡GOOOL DEL AMÉRICA!!!!! Gran desborde de Oscar Perea por la banda, Alejandro Zendejas retrasó su paso y el balón fue para él y remató de “palomita”

¡¡¡Inicia el partido!!!

Hay lleno en el Estadio Olímpico Universitario para el Pumas vs América, jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX
Hay lleno en el Estadio Olímpico Universitario para el Pumas vs América, jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MXChristian Mendoza

De los 178 partidos entre ambos equipos, América domina con 63 victorias por 46 de Pumas, mientras que registran 69 empates

El Clásico Capitalino en su edición 179

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Pumas y América, jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX!

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