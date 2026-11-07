Boletos agotados: Pumas Vs América contará con 58,445 aficionados en la tribuna

Pumas y América se enfrentarán en el partido que acapara todos los reflectores de este sábado 7 de noviembre en la Liga MX, duelo trascendental para los del Pedregal de cara a una posible clasificación a la Liguilla; se anunció boletaje agotado para el compromiso a celebrarse en el Estadio Olímpico Universitario.

En el partido correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026, Pumas se encuentra obligado a la victoria, ya que se encuentra a 2 unidades del octavo sitio con únicamente 6 puntos en disputa, por lo que de no vencer a las Águilas de Guillermo Almada prácticamente podrían sentenciar su deseo de estar en la Fiesta Grande.

Es por ello que, a pesar de que no se agotaron inmediatamente, Pumas anunció localidades vendidas en su totalidad, por lo que esta noche habrá 58,445 almas en el Estadio Olímpico Universitario que se pintará de azul y oro y -en menor medida- de azulcrema.

“¡SOLD OUT en C.U.! El escenario está listo y las gradas vibrarán de azul y oro. Que retumbe el ¡GOYA! en el Olímpico Universitario”.

América por el liderato y cortar mala racha en clásicos

Pese a que Guillermo Almada y compañía ya cuentan con su sitio asegurado en la Liguilla del Apertura 2026, América aún se mantiene en la contienda por terminar en el liderato de la Fase Regular, por lo que los tres puntos esta noche en campo ajeno son de suma relevancia para su causa.

Además de ello, la escuadra de Coapa encarará a sus fantasmas, ya que desde hace poco más de un año no logra vencer a sus clásicos rivales (Chivas, Cruz Azul y Pumas) dentro de la Liga MX, por lo que el duelo de la Jornada 16 será fundamental para poder cobrar revancha de la eliminación en el torneo anterior ante los auriazules y terminar con esta seguidilla de pesadilla que los atormenta desde el final de la etapa de André Jardine.

Brian Rodríguez se mantuvo en América pese al interés de equipos en Europa tras el Mundial 2026. Mexsport

BFG