"Tuve que mentir": El crack que ocultó su amor por CR7 para llegar al Barcelona

Un exjugador del Barcelona, Kevin-Prince Boateng, ha revelado algo que algunos presuponían pero ahora se confirma: la imposibilidad de hablar dentro del cuadro catalán de Cristiano Ronaldo en un equipo donde se encontraba Lionel Messi.

El mediocampista que sorprendió al mundo al fichar por el FC Barcelona en 2019, rompió el silencio sobre el precio mediático que debió pagar para jugar en el Camp Nou. En una confesión, el exfutbolista reveló que “tuvo que mentir” sobre su admiración por Cristiano Ronaldo.El guion de la directiva

Boateng, confeso admirador del Real Madrid desde su infancia, se encontró en una encrucijada ética cuando el Barça tocó a su puerta. La directiva fue tajante: para vestir la blaugrana, su pasado "madridista" debía ser borrado y esto implicaba no hablar de cualquier admiración a la estrella de aquel entonces del club de la capital.

“Siempre dije que quería jugar en el Real Madrid. Tuve que mentir en una rueda de prensa porque antes de eso, dos años atrás cuando jugaba en Las Palmas, me preguntaron quién era mi jugador favorito y dije Cristiano Ronaldo”, admitió Boateng.

La instrucción en Barcelona fue clara: “Me dijeron: ‘tu equipo favorito es el Barcelona y el mejor jugador del mundo es Lionel Messi’. Me dijeron: ‘tienes que hacerlo, de lo contrario no podrás jugar aquí, es imposible’”, expresó el jugador en declaraciones que recoge el sitio web Goal.El poder de Messi en el vestidor

Para nadie es un secreto que el poder en ese vestidor lo tenía Lionel Messi, al grado de que influía en los fichajes. Boateng recordó con nerviosismo aquel proceso: “Él tenía ese poder... yo pensaba: mañana puedo firmar mi camiseta con el Barcelona, pero si Leo dice 'no', no iré a firmar el contrato”.

Una vez dentro, el impacto de ver a Messi en el día a día fue abrumador. “Entrenar con Messi me dejó sin palabras. Siempre había dicho que Cristiano Ronaldo era el mejor del mundo, pero Messi es otra cosa... me sentí insuficiente por primera vez en mi carrera. Me daban ganas de decir: ‘¡he terminado, voy a dejar de jugar!’”, confesó sobre el nivel sobrenatural del astro argentino, de quien agregó, lo vio hacer videollamadas poco antes de un partido y mantener la concentración y rendir al máximo.