Mazatlán vs Chivas, ¿va por TV abierta?

Las Chivas del Guadalajara buscan prolongar su paso perfecto en el Clausura 2026 de la Liga MX e hilar su quinta victoria, cuando visiten al Mazatlán en actividad de la jornada 5. El partido se podrá ver por TV abierta y por streaming.

Día: 6 de febrero:

Hora: 9:06 de la noche.

Árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce.

Estadio: El Encanto.

¿DÓNDE VER MAZATLÁN – CHIVAS?

- Canal 7.

- FOX.

- FOX ONE.

- Vix.

En el Estadio El Encanto, Mazatlán y Chivas tienen una victoria cada uno Mexsport

Las Chivas son líderes del Clausura con nueve puntos y marcha en segundo puesto de la tabla ofensiva, con ocho goles. Armando ‘La Hormiga’ González es su artillero letal, el joven mexicano suma tres anotaciones y está a una de Joao Pedro, líder en este rubro.

Por su parte, Mazatlán es último de la tabla general. Los ‘Cañoneros’ no suman unidades en el torneo y tienen una diferencia de goles de -7, siendo una de las peores defensivas.

Chivas es la segunda mejor ofensiva del Clausura 2026 de la Liga MX Mexsport

CHIVAS TIENE DOMINIO SOBRE EL MAZATLÁN

En 11 enfrentamientos, Chivas ha vencido en seis ocasiones al Mazatlán y ha encajado dos derrotas; registran tres empates.

En el Estadio El Encanto, ambos equipos se reparten una victoria por tres empates.

La máxima goleada que Chivas le ha propinado al Mazatlán es un 4-1 de la jornada 17 del Torneo Clausura 2023.