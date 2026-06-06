Embajada de Irán lanza mensaje a Estados Unidos tras prohibiciones de visas

Irán forma parte de los países que estarán en el Mundial 2026, sin embargo, su Embajada ya envió un contundente mensaje hacia Estados Unidos por la prohibición de visas para los funcionarios de la delegación.

El conflicto geopolítico de Estados Unidos e Irán trasciende al deporte, es por ello que desde un inicio, el país asiático estuvo tentado a no presentarse a la Copa Mundial de la FIFA 2026, sin embargo, diversos factores beneficiaron para que fueran parte del Grupo G, mismo en el que se medirán a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

México juega un rol fundamental

Irán buscó la forma de no disputar sus partidos en Estados Unidos, mismos que se llevarán a cabo en Los Ángeles (Vs Nueva Zelanda y Bélgica) y en Seattle (contra Egipto).

La cercanía de Tijuana -sede que en un inicio no era considerada como búnker para alguna selección- generó que la ciudad de Baja California fuera el refugio y campo de entrenamiento para los del Medio Oriente, quienes deberán de entrar y salir de Estados Unidos el mismo día de su partido.

Estos son los días, fechas, horarios y sedes de los partidos de Irán en Estados Unidos durante el Mundial 2026:

Irán Vs Nueva Zelanda / lunes 15 de junio, 18:00 horas - Los Ángeles.

Irán Vs Bélgica / domingo 21 de junio, 12:00 horas - Los Ángeles.

Irán Vs Egipto / viernes 26 de junio, 20:00 horas - Seattle.

* Horarios correspondientes a las ciudades en donde se llevarán a cabo cada uno de los compromisos.

Irán jugará sus 3 partidos de la Fase de Grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos. Mexsport

Itinerario del Irán Vs Egipto generaría nueva tensión

Este sábado 6 de junio se presentó la condición de que Irán no pueda mantenerse en Estados Unidos, teniendo que abandonar la nación de las Barras y las Estrellas el mismo día de su compromiso.

De acuerdo a la programación de los partidos por parte de FIFA, el compromiso en Seattle ante Egipto concluirá alrededor de las 22:00 horas, por lo que la delegación de Irán deberá abandonar prácticamente de inmediato las inmediaciones del Lumen Field y dirigirse al Aeropuerto del Condado de King, mismo que se encuentra a 13 minutos del recinto mundialista para tomar un avión directo a México.

De no ser un vuelo charter, Irán contaría con diversos problemas de logística debido al tiempo estimado de vuelo entre Seattle y una ciudad en México, por lo que debería hacer escala en Vancouver (1 hora de vuelo) y posteriormente partir hacia su centro base (Tijuana), en un vuelo que rozará las 6 horas.

Lumen Field de Seattle recibirá partido entre Irán y Egipto en el Mundial 2026. Mexsport

Mensaje de la Embajada de Irán hacia Estados Unidos

The New York Times compartió que a pesar de que los 26 jugadores se encuentran cubiertos y en posibilidad de entrar y salir de Estados Unidos:

“Más de una docena de miembros del personal de apoyo —que podría incluir entrenadores, preparadores físicos, analistas y personal médico— y funcionarios de la federación iraní de futbol que se esperaba que acompañaran al equipo fueron rechazados”.

Es por ello el mensaje por parte de la Embajada de Irán hacia Estados Unidos, presentando un nuevo momento de tensión y conflicto en lo que supone no será el final de esta relación en lo que respecta a la Copa Mundial de la FIFA 2026:

El incompetente anfitrión de la @FIFAWorldCup, Estados Unidos, está fallando en cumplir adecuadamente con sus responsabilidades. Somos huéspedes de @FIFAcom, y es responsabilidad de la FIFA asegurar que se emitan las visas para todos los miembros. Estados Unidos niega visas a funcionarios del equipo nacional de fútbol de Irán antes de la Copa del Mundo”

BFG