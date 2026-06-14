Elliot Stroud quiere una segunda oportunidad en Monterrey

Elliot Stroud apenas pasó dos días en Monterrey y poco más de media hora sobre la cancha. Por eso, el futbolista sueco espera que la ciudad le dé una segunda oportunidad más adelante en la Copa del Mundo 2026.

El extremo de Suecia, que este domingo reapareció tras una lesión al ingresar de cambio en la victoria 5-1 sobre Túnez, confía en recuperar plenamente su nivel durante las próximas semanas para tener un papel más importante si su selección consigue avanzar como líder del Grupo F y regresa a territorio mexicano durante la fase de eliminación directa.

Stroud ingresó al minuto 65 del encuentro disputado en el Estadio Monterrey, cuando el conjunto escandinavo ya tenía encaminado el triunfo. Aun así, valoró especialmente el hecho de volver a competir después de varios meses complicados en los que tuvo que enfocarse en su recuperación.

Fue muy rápido. No piensas demasiado. Se trata más de entrar y correr. Pude hacer mi juego y creo que salió bien", explicó en zona mixta.

A sus 23 años, el futbolista aseguró que siempre estuvo listo para ayudar al equipo, independientemente de si le tocaba iniciar como titular o ingresar desde el banquillo.

Siempre tienes que estar preparado como futbolista. Después ya verás si te toca iniciar o entrar de cambio. Lo importante es ayudar al equipo", comentó.

La actuación sueca también estuvo acompañada por una importante presencia de aficionados escandinavos en las tribunas, algo que incluso sorprendió al propio jugador.

Sabía que tendríamos mucho apoyo desde Suecia, pero ver a tanta gente aquí demuestra cuánto significa esto para nuestro país. Fue muy divertido poder regalarles un partido así y algo que celebrar", señaló.

Pese a que Túnez logró descontar en el marcador antes del descanso, Stroud aseguró que dentro del equipo nunca existió sensación de alarma.

"Fue un mal momento para recibir ese gol, pero no hubo pánico. Todos estaban tranquilos porque sabíamos que si seguíamos jugando como sabemos hacerlo íbamos a ganar el partido", explicó.

Más allá del resultado, el futbolista también se llevó una grata impresión de su primera visita a México.

"Nunca había estado aquí. Es hermoso. Me gustan mucho las montañas. Fue una experiencia muy agradable, aunque un poco caliente para mi gusto", dijo entre risas.

Si Suecia logra terminar en la cima del Grupo F, tendría la posibilidad de regresar a México para disputar la fase de eliminación directa. Y para entonces, Stroud espera presentarse en condiciones muy distintas a las que tuvo en su debut mundialista.

No solamente porque confía en haber dejado atrás definitivamente la lesión que limitó su actividad durante los meses previos al torneo, sino también porque llegará con una edad diferente.

El atacante cumplirá 24 años el próximo 22 de junio, apenas unos días antes de que Suecia cierre la fase de grupos frente a Japón.

Así, si el conjunto nórdico vuelve a pisar suelo mexicano en las rondas definitivas, Stroud no solo espera acumular más minutos que los poco más de media hora que disputó ante Túnez. También espera disfrutar mucho más de una ciudad que, por ahora, apenas alcanzó a conocer durante un fin de semana.

Después de dos días en Monterrey y alrededor de 30 minutos en la cancha, el sueco se marchó con la sensación de que tanto la ciudad como la Copa del Mundo todavía tienen mucho más para ofrecerle.