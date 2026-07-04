¿Cómo le va a México en los Octavos de Final de los Mundiales?

El Mundial de 1986 es el único en el que la Selección Mexicana logró ganar un partido de Octavos de Final, por lo que este 2026 -40 años después- el Tri de Javier Aguirre buscará romper la malaria y derrotar a Inglaterra este domingo 5 de julio en la cancha del Estadio Ciudad de México; los antecedentes dictan 1 victoria y 7 eliminaciones.

Tras una Fase de Grupos perfecta y un triunfo contundente ante Ecuador en los 16avos de Final, FIFA reconoce al Tri que ganó un partido de eliminación directa de Mundial por segunda ocasión en su historia.

Este domingo 5 de julio, México recibirá a Inglaterra en la capital del país en punto de las 18:00 horas en busca de hacer historia y regresar a unos Cuartos de Final.

¿A quiénes ha vencido México en Octavos de Final de los Mundiales?

Con 1 victoria y 7 derrotas, estos son los números del combinado mexicano durante los Octavos de Final de una Copa Mundial de la FIFA, acumulando 7 goles anotados por 14 recibidos:

1986 / México 2-0 Bulgaria - CDMX.

*1994 / México 1(1)-(3)1 Bulgaria - Nueva York.

1998 / México 1-2 Alemania - Montpellier.

2002 / México 0-2 Estados Unidos - Jeonju.

**2006 / México 1-2 Argentina - Leipzig.

2010 / México 1-3 Argentina - Johannesburgo.

2014 / México 1-2 Países Bajos - Fortaleza.

2018 / México 0-2 Brasil - Samara.

* Eliminatoria definida en Tiempo Extra.

** Eliminatoria definida desde la tanda de penales.

El domingo 5 de julio, México jugará su cuarto partido en la cancha del Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026. Mexsport

¿Qué pasa si México e Inglaterra empatan en el Mundial 2026?

Al ser un partido de eliminación directa debe existir un ganador, por lo que de terminar empatado el compromiso tras los 90 minutos reglamentarios, habrá Tiempos Extra, mismos que se componen de dos lapsos de 15 minutos.

De persistir el empate, se procederá a una tanda de penales. Ésta consiste en 5 cobros para cada equipo. De igualar, habrá muerte súbita hasta definir al ganador, en donde cada conjunto contará con una sola oportunidad para estremecer la red rival y evitar ser eliminado del Mundial 2026.

BFG