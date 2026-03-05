Elena Rybakina y la imagen viral que puso en alerta al tenis mundial

Lo que suponía ser un momento de gloria deportiva en el Indian Wells Tennis Garden se convirtió en una situación sumamente incómoda que tuvo como protagonista a la tenista kazaja Elena Rybakina. La campeona de Grand Slam, conocida por su temple dentro de la pista, demostró firmeza y seriedad durante la ceremonia de premiación de la Copa Eisenhower, un tradicional torneo de dobles mixtos.

Rybakina, que se había consagrado campeona del certamen en equipo con el favorito local, el estadunidense Taylor Fritz, se encontraba recibiendo los honores del torneo. Sin embargo, la celebración se vio momentáneamente ensombrecida por la inoportuna acción de un dirigente presente en el podio.

Mientras posaba para las fotografías, el directivo intentó poner su mano en la cintura de la jugadora de 26 años. La reacción de Rybakina fue inmediata y visible. Con una rapidez y claridad, sin perder la compostura, la tenista apartó la mano del dirigente, marcando un límite de forma sutil pero contundente.

Elena Rybakina, durante el día de medios en el Indian Wells Tennis Garden. AFP

El episodio, captado por las cámaras, no tardó en volverse viral en redes sociales y en la prensa internacional. La acción de Elena Rybakina fue ampliamente aplaudida por su decisión de rechazar un contacto no deseado en un espacio público y ante los ojos del mundo. El incidente en la Copa Eisenhower generó un debate sobre la necesidad de establecer protocolos más estrictos en las ceremonias y el trato a los atletas.

En la víspera del Día Internacional de la Mujer

La acción se dio a pocos días del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, jornada de reflexión sobre la igualdad de género. En esencia, se busca visibilizar brechas de género, la violencia contra las mujeres y exigir derechos laborales y sociales para las mujeres alrededor del planeta. El gesto de Elena Rybakina, sin estridencias y con elegancia, puso las cosas en su lugar.

Elena Rybakina y Taylor Fritz, durante la Copa Eisenhower. AFP

La tenista ya había anunciado que para este año se centraría en mantener una actitud tranquila, concentrada y resiliente en la cancha. Tras ganar las Finales de la WTA de 2025, la kazaja prioriza la mejora continua, la colaboración en equipo y el equilibrio entre un juego intenso, competitivo y agresivo, pero descansos mentales para gestionar los largos calendarios de torneos. Fuera de las canchas también se comporta igual.