Alcalde de Elda se muestra ilusionado por la posible compra del Eldense por Messi

Leo Messi podría estar a punto de sumar un nuevo proyecto. El futbolista argentino habría alcanzado un principio de acuerdo para adquirir el 100 por ciento de las acciones del Club Deportivo Eldense, aunque la operación todavía no está cerrada de manera definitiva.

La información fue confirmada este miércoles por Rubén Alfaro, alcalde de Elda, quien pidió cautela ante los medios de comunicación debido a que las negociaciones continúan y todavía existen detalles por resolver.

El funcionario explicó que, pese a que existe un entendimiento inicial, las partes deben respetar los tiempos establecidos para este tipo de operaciones. Incluso dejó abierta la posibilidad de que durante los próximos días se conozcan nuevos avances sobre el futuro del conjunto español.

Lionel Messi estaría cerca de comprar al CD Eldense de la Segunda División española AFP

Alfaro tampoco ocultó la relevancia que tendría para la ciudad que una figura de la dimensión de Messi decidiera apostar por el equipo. Para Elda, la posible llegada del argentino representaría una noticia de enorme impacto y pondría al club en el foco internacional.

“Tenemos que sentirnos, una vez más, orgullosos de nuestra ciudad y del club de fútbol que nos representa”, señaló el alcalde, quien destacó que el simple hecho de que Leo Messi se haya fijado en el Eldense y contemple invertir en el proyecto ya resulta significativo para la localidad.

El alcalde también evitó entrar en detalles sobre las condiciones de la negociación y subrayó que es necesario mantener la confidencialidad mientras el proceso continúa.

“Vamos a respetar los tiempos de la negociación y la confidencialidad que requieren estos procesos”, explicó Alfaro, quien reconoció abiertamente su entusiasmo por la posibilidad.

La operación, por ahora, permanece pendiente de concretarse. Sin embargo, de completarse, supondría un movimiento de gran relevancia para el Eldense, que pasaría a estar vinculado directamente con una de las figuras más importantes de la historia del futbol mundial.

Mientras las conversaciones avanzan, en Elda ya esperan novedades que puedan confirmar si Messi finalmente se convierte en el nuevo propietario del club.