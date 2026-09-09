Lluvia de millones: La histórica bolsa de premios de la Champions League que rompe el futbol

El futbol del Viejo Continente ha entrado en su era más lucrativa. La UEFA ha causado revuelo en el deporte mundial al dar a conocer un reparto de premios sin precedentes históricos, poniendo sobre la mesa una bolsa total de 2,467 millones de euros para la presente edición de la UEFA Champions League.

Esta astronómica cifra representa un incremento neto del 21% en comparación con los ciclos anteriores, impulsado de forma directa por la ambiciosa expansión a 36 equipos bajo el formato de Fase de Liga.

La carrera por conquistar la ansiada Orejona ya no solo es una cuestión de orgullo o legado institucional, sino una auténtica mina de oro para las arcas de los clubes participantes. El beneficio económico arranca desde antes del silbatazo inicial de la temporada.¿Cuánto dinero gana un equipo en la Champions League por fase?

La estructura de premios de la UEFA para este ciclo competitivo se divide de forma estricta según el rendimiento deportivo en el terreno de juego:Ganancias en la Fase de Liga

Bono por clasificación: El simple hecho de disputar la primera ronda garantiza a cada escuadra un pago fijo de 18.6 millones de euros .

El simple hecho de disputar la primera ronda garantiza a cada escuadra un pago fijo de . Premio por victoria: Cada triunfo durante las jornadas de liga se pagará a un precio de 2.1 millones de euros .

Cada triunfo durante las jornadas de liga se pagará a un precio de . Premio por empate: Las igualdades otorgarán un colchón financiero de 700,000 euros a repartir.

Las igualdades otorgarán un colchón financiero de a repartir. Incentivo por posición: La UEFA premiará la consistencia en la tabla general con un bono extra que otorgará 10 millones de euros de forma directa al líder general de la clasificación.

La UEFA incrementó considerablemente la bolsa de premios a repartir entre los 36 equipos que compiten este año en la Champions League. AFP

Premios económicos en las eliminatorias directas

El verdadero festín financiero aguarda a los clubes que logren superar el corte y se instalen en la fase de matar o morir rumbo a la gran final:

Octavos de Final: 11.0 millones de euros

11.0 millones de euros Cuartos de Final: 12.5 millones de euros

12.5 millones de euros Semifinales: 15.0 millones de euros

15.0 millones de euros Finalistas (Subcampeón): 18.5 millones de euros

18.5 millones de euros Campeón (Bono adicional): 6.5 millones de euros

A esta brutal escalada meritocrática se le añade el novedoso "Pilar de Valor", una bolsa paralela de 853 millones de euros que fusiona los ingresos por derechos de transmisión televisiva con el coeficiente histórico de rendimiento de los clubes durante la última década.

Gracias a esta compleja fórmula de mercado, el equipo que logre coronarse de forma invicta en la gran final de la Champions League podrá embolsarse una jugosa prima máxima que oscila entre los 110 y 128 millones de euros en premios directos de la UEFA, consolidando al certamen continental como el torneo de clubes más rico de todo el planeta.