¡El elegido! Lamine Yamal supera el récord de Messi en Mundiales

En su primer partido como titular en un Mundial con la selección española, Lamine Yamal no tardó en dejar su huella.

Apenas a los 10 minutos de juego, el joven extremo catalán anotó su primer gol en una Copa del Mundo, desatando la euforia en las gradas y confirmando su estatus como una de las mayores promesas del futbol actual.

Lamine Yamal celebrando su primer gol con España en Mundiales REUTERS

Este tanto no solo significó un hito personal para el jugador del Barcelona, sino que también inyectó confianza a una España que busca consolidarse como candidata al título.

Lamine Yamal supera a Messi en Copas del Mundo

Este tanto de Lamine Yamal no sólo significó algo bueno para España, sino que en esta comparación con Lionel Messi, el de Rocafonda superó la marca goleadora del de Rosario.

Mientras el astro argentino anotó su primer gol mundialista con 18 años y 357 días, el extremo español lo hizo con 18 años y 343 días, es decir, apenas 14 días más joven.

En esta comparación de las carreras entre ambos futbolistas, Lamine ha superado con creces lo hecho por Messi, al menos en su primer gol en Copas del Mundo.

Además, se convirtió en el segundo jugador español más joven en anotar en Mundiales. El récord sigue siendo Gavi, quien lo hizo con 18 años y 110 días en el Mundial de Qatar 2022 vs Costa Rica.

Lamine Yamal y Lionel Messi, las grandes similitudes en su carrera

Desde que Lamine Yamal emergió como una de las grandes promesas del futbol, de inmediato salieron las comparaciones con Messi, y hasta la fecha, han habido grandes similitudes.

Tanto Lamine como Messi son productos genuinos de La Masía, la cantera del FC Barcelona que ha dado al mundo algunos de sus mayores talentos.

Ambos debutaron con el primer equipo culé siendo todavía adolescentes y rápidamente se ganaron un lugar entre los cracks del plantel gracias a su calidad innata.

Yamal y Messi ganaron el Golden Boy con apenas 18 años, un premio que reconoce al mejor futbolista joven del mundo y que confirma la similitud de sus trayectorias.

Además, ambos heredaron el mítico dorsal '10' del Barcelona a una edad muy temprana, asumiendo la responsabilidad de liderar al equipo.

Otra coincidencia llamativa es que ambos debutaron en un Mundial con el número 19 a la espalda y marcaron su primer gol en Copas del Mundo con 18 años de edad.