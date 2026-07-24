Einer Rubio sufre brutal accidente y abandona el Tour de Francia 2026 tras caída en el Alpe d’Huez

Einer Rubio sufrió un fuerte accidente durante la etapa 19 del Tour de Francia 2026 y tuvo que abandonar la competencia luego de protagonizar una aparatosa caída en el ascenso al Alpe d’Huez, uno de los sectores más exigentes y emblemáticos de la carrera.

El ciclista colombiano del Movistar Team se encontraba disputando la fuga del día cuando impactó contra un vehículo de apoyo del UAE Team Emirates-XRG, que frenó de manera repentina en medio de la carretera.

Rubio sufrió heridas en el rostro tras el impacto

El choque provocó una fuerte caída del corredor colombiano, quien quedó con heridas visibles en el rostro. El equipo médico del Tour acudió de inmediato para atenderlo y posteriormente fue trasladado para recibir atención especializada.

Los primeros reportes señalaron que Rubio sufrió cortes en la cara y requirió varios puntos de sutura, aunque no presentó lesiones de mayor gravedad. Sin embargo, las consecuencias del accidente fueron suficientes para impedir que pudiera continuar en la competencia.

El colombiano buscaba cerrar el Tour con protagonismo

El abandono representó un duro golpe para el corredor del Movistar Team, quien había tenido una jornada ofensiva al integrarse en la escapada y buscar protagonismo en una de las etapas más importantes de la ronda francesa.

Rubio intentaba aprovechar la exigencia de la montaña para dejar una actuación destacada antes del cierre del Tour de Francia, pero el accidente terminó con sus aspiraciones dentro de la competencia.

Una de las imágenes más fuertes del Tour 2026

La caída de Einer Rubio se convirtió en uno de los momentos más impactantes del Tour de Francia 2026 y volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los ciclistas durante las grandes vueltas.

El colombiano recibió mensajes de apoyo tras el incidente y ahora comenzará su proceso de recuperación con la expectativa de volver pronto a la competición.