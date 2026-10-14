Hijo de Fishman da la cara tras muerte de réferi: ‘No lo hice con intención’

El Hijo de Fishman dio la cara tras la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda. El luchador independiente expresó sus más sinceras condolencias y pésame a la familia de “El Búho”, situación que no lo tiene de la mejor manera y reiteró que su intención no fue que se llegara al extremo que se dio.

“El señor Búho fue un luchador, hecho a la vieja escuela. Sin embargo, su amor y pasión por la lucha libre, no lo alejó de esto. Con él tuve cierta convivencia, con uno de sus hijos también. La carga que llevo, que siento, en este momento no es la mejor, pero es algo que todos nos exponemos en todo momento. Mi intención jamás fue que se llegara al extremo que se dio. Lo hecho, hecho está y estoy dando la cara”, expresó El Hijo de Fishman.

“En mi mente jamás pasó hacerle ese tipo de daño al señor… Lo siento mucho, no fue algo que lo hice con la intención de hacer lo que pasó. Sin embargo, por algo pasan las cosas y veng a afrontarlo”, reiteró.

El luchador independiente tuvo palabras para la promotora que realizó el evento y cuestionó: “¿Dónde estaban las ambulancias, un doctor, los paramédicos, el oxígeno cuando el señor estaba consciente y yo estaba ahí? Jamás lo hubo. Hay promotoras, la que me contrató en ese momento, que, por ahorrarse unos pesos, porque así se argumentó y como no vio un evento prudente para contratar ni siquiera un médico, no lo hizo”.

EL HIJO DE FISHMAN DESCARTÓ QUE FUERA UN MARTINETE

Tras el video que circuló en redes sociales, varios medios señalaron que un “Martinete” había provocado el fallecimiento del réferi. Sin embargo, El Hijo de Fishman descartó que fuera ese movimiento.

“Dicen que fue un Martinete, un martinete no es así”, destacó.

“Lamentablemente se suscitó esto y jamás fue la intención de hacer un daño. Tanto el señor, con todo respeto, como un servidor, como todos mis compañeros que son participes de este deporte tan maravilloso que es la lucha libre, sabemos y estamos conscientes, de que lo que le pasó al señor, me pudo pasar a mí y le pudo pasar a cualquiera de nuestros compañeros”, destacó.

El Hijo de Fishman invitó a que las promotoras tengan los servicios médicos pertinentes para atender este tipo de situaciones.

El luchador mexicano tiene contempladas varias funciones y se aseguró que las cumplirá.