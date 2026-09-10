Edson Álvarez se deslinda contra las acusaciones de secuestro

En los últimos días circuló con fuerza la denuncia del productor audiovisual Juan José López Ordóñez, quien afirmó haber sido víctima de un secuestro exprés.

Según su relato, dos mujeres armadas abordaron su vehículo, lo amagaron y lo trasladaron rumbo a Chalco. Durante el episodio, aseguró haber escuchado que los captores recibían órdenes de Jonathan Toache, padre de Sofía Toache, entonces pareja del futbolista Edson Álvarez.

Edson Álvarez en un partido con México Mexsport

Edson Álvarez niega participación directa o indirecta de presunto secuestro

Ante el eco de las acusaciones, Edson Álvarez rompió el silencio mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que rechazó de forma tajante cualquier relación con los hechos.

Rechazo categóricamente cualquier señalamiento o intento de vincular mi nombre con hechos, conflictos o conductas que me son completamente ajenos”, escribió el jugador.

Añadió que durante los últimos meses su nombre e imagen habían sido “utilizados reiteradamente para generar mayor alcance mediático alrededor de una situación que no me pertenece”.

Álvarez explicó que hasta ese momento había preferido no responder, pero consideró que se habían cruzado límites.

Existen límites, y atribuirme conocimiento, responsabilidad o participación en hechos de esta naturaleza sin presentar una sola prueba cruza claramente ese límite”, señaló.

Insistió en que las acusaciones serias deben sostenerse con pruebas ante las autoridades competentes: “Si alguien considera tener elementos que acrediten alguna conducta indebida de mi parte, existen autoridades, fiscalías y tribunales para presentarlos. Las acusaciones serias se sostienen con pruebas ante las instancias correspondientes, no mediante declaraciones en medios cuyo contenido privilegia el morbo y la exposición mediática por encima del rigor y la verdad”.

Por la gravedad de los señalamientos, indicó que instruyó a su equipo legal para evaluar y ejercer las acciones correspondientes contra quienes realicen o difundan imputaciones falsas en su contra, al tiempo que subrayó que su enfoque permanece en su familia y su carrera deportiva.