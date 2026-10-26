Filadelfia y Dallas, obligados a reaccionar en una rivalidad marcada por el escándalo

En el Monday Night Football de la semana 7 de la NFL, los Dallas Cowboys visitarán a los Filadelfia Eagles en un duelo divisional en el que ambas franquicias buscarán corregir el rumbo en la actual temporada.

Los Eagles atraviesan su etapa más complicada desde la llegada del entrenador en jefe Nick Sirianni en 2021, pues acumulan cuatro derrotas consecutivas después de un sólido arranque de campaña. A esta mala racha se suma la baja de su mariscal de campo titular, Jalen Hurts, debido a una trombosis en la pantorrilla y coágulos en los pulmones.

Ante este panorama, Tanner McKee asumirá los controles de la ofensiva y deberá encontrar soluciones para mover el balón sin dos de sus principales receptores, DeVonta Smith y Dontayvion Wicks, quienes están fuera por lesión.

Filadelfia, en estado crítico y con problemas en el ataque terrestre

Por si las ausencias del QB titular y de dos receptores no fueran suficientes, los Eagles también enfrentan problemas en su juego terrestre. Su corredor estelar, Saquon Barkley, está en duda por molestias en los isquiotibiales, aunque se espera que pueda participar. Mientras tanto, sus suplentes Will Shipley y Tank Bigsby se encuentran en la reserva de lesionados.

Will Shipley se encuentra lesionado.. Reuters

Barkley sufrió una lesión en el tendón de la corva durante el partido de la semana cuatro ante los Rams. Aunque apunta a regresar frente a Dallas, es probable que su participación sea limitada. Por ello, Nick Sirianni tendrá que encontrar alternativas a través del juego aéreo, una faceta en la que Filadelfia se ubica entre los 10 peores equipos de la temporada.

Dallas volvió a sufrir en defensiva

Los Cowboys tuvieron dificultades en su visita a Lambeau Field para enfrentar a los Packers, en un partido en el que su defensiva volvió a permitir más de 20 puntos. Sin embargo, los problemas no se limitaron a ese sector, pues una de sus principales fortalezas al inicio de la temporada, la ofensiva, también quedó a deber.

La falta de efectividad en la zona roja y las dos entregas de balón de Dak Prescott terminaron por inclinar el encuentro a favor de Green Bay, que aprovechó los errores de Dallas para quedarse con la victoria.

El Bounty Bowl: una de las páginas más polémicas de su rivalidad

En noviembre de 1989, la rivalidad alcanzó uno de sus puntos más altos y controvertidos. El 23 de noviembre, los Eagles derrotaron 27-0 a Dallas en el Texas, en un partido que quedó marcado por las acusaciones de Jimmy Johnson, quien era el entrenador en jefe de los Cowboys, contra Buddy Ryan de Filadelfia.

Disputa en el Bounty Bowl. Redes sociales: EaglesHistory

Johnson señaló que Ryan habría ofrecido recompensas económicas a sus jugadores por golpear a determinados rivales, entre ellos figuraba el QB Troy Aikman. El entrenador de Filadelfia negó las acusaciones, pero se alimentó la tensión entre ambas franquicias y dieron origen al nombre de Bounty Bowl.

La controversia continuó en la revancha del 10 de diciembre, cuando Filadelfia volvió a vencer a Dallas, esta vez por 20-10. El ambiente en el estadio fue sumamente hostil y los aficionados lanzaron nieve, cerveza y otros objetos al terreno de juego para buscar agredir a los jugadores rivales.

Captura a Troy Aikman en el Bounty Bowl Redes sociales: EaglesHistory

Lo más curioso es que este capítulo marcado por la controversia, agresiones y polémicas fue celebrado en el día de acción de gracias de Estados Unidos, por lo que un juego que pintaba para dar un mensaje positivo de Fair Play, terminó convirtiéndose en todo lo contrario.

Más de tres décadas después, Eagles y Cowboys vuelven a enfrentarse con la urgencia de cambiar el rumbo de su temporada. Ambos compiten en la División Este de la Conferencia Nacional, donde tres de sus cuatro equipos registran marca perdedora. El contexto es distinto, pero la rivalidad conserva el peso de una historia marcada por la tensión y la polémica.