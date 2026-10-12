Will Shipley se suma a las bajas de los Eagles

Will Shipley sufrió un desgarro parcial de la fascia plantar durante la derrota de los Philadelphia Eagles ante los Jacksonville Jaguars, lesión que puede dejarlo fuera de la cancha durante varias semanas.

El jugador se lesionó el domingo 11 de octubre durante el encuentro disputado en Londres. El tiempo que permanecerá fuera aún no está definido, pero el diagnóstico representa otra complicación para los Eagles, que ya afrontaban el partido con dos corredores fuera del juego.

Los Eagles acumulan bajas en el backfield

Shipley inició el partido ante los Jaguars debido a las ausencias de Saquon Barkley y Tank Bigsby.

Barkley se recupera de una lesión en los isquiotibiales, mientras que Bigsby fue colocado en una lista de reservas lesionados tras sufrir un problema muscular que requirió cirugía.

El corredor de 24 años abandonó el encuentro durante el segundo cuarto. Antes de salir, consiguió el primer touchdown de su carrera en la NFL y terminó su participación con cinco acarreos para seis yardas, además de una recepción para siete yardas.

Su anotación representó uno de los momentos más destacados de su actuación en el partido, aunque no pudo completar el encuentro.

El jugador comenzó el partido con la responsabilidad de aportar al ataque ante las ausencias de sus compañeros, pero su lesión limitó su participación.

Ante su salida, Dameon Pierce asumió una mayor responsabilidad en el ataque terrestre, mientras Carson Steele forma parte de las opciones disponibles para cubrir la posición; sin embargo, las ausencias han reducido las alternativas de Philadelphia en su zona de su ofensiva.

De dos triunfos a tres derrotas consecutivas

La lesión de Shipley llega en un momento complicado para los Eagles, después de caer 19-17 frente a los Jaguars, luego de comenzar la temporada con dos victorias consecutivas y perder sus tres últimos encuentros.

La racha negativa pone presión sobre el equipo, que buscará recuperar el rumbo cuando enfrente a los Carolina Panthers en la Semana 6.

La disponibilidad de Barkley será uno de los aspectos a seguir durante la semana, aunque su posible regreso dependerá de su evolución de la lesión.

Mientras tanto, Philadelphia deberá ajustar su rotación de corredores y asegurar el ritmo ofensivo que les permita dejar atrás la racha de derrotas.