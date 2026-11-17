Luego de una temporada exitosa para Dustin May, el reciente campeón con los Milwaukee Brewers habría llegado a un acuerdo con los White Sox para formar parte de su plantilla. Su incorporación representará una apuesta significativa para el equipo, que busca mantener el paso destacado que se mostró durante la serie del 2026.

Un nuevo reto para Dustin May

De acuerdo con información difundida por el periodista Robert Murray y retomada por MLB, ambas partes alcanzaron un acuerdo por tres años y más de 50 millones de dólares.

La contratación representa una de las primeras apuestas fuertes de Chicago en el mercado de agentes libres. El equipo viene de registrar 84 victorias y 78 derrotas, resultado que le permitió disputar la Serie Divisional de la Liga Americana.

Ahora la directiva busca darle mayor profundidad a su cuerpo de abridores para evitar que la falta de opciones en el montículo se convierta nuevamente en un problema durante los momentos decisivos.

De acuerdo con las proyecciones, May podría ocupar el segundo puesto de rotación, detrás de Sean Burke. El compromiso refleja la confianza de Chicago en las condiciones del derecho al contemplarlo en un papel fundamental dentro de los planes del equipo.

Con un promedio de 17.5 millones de dólares por temporada, los White Sox apuestan por un lanzador que tiene margen para mejorar sus resultados y que cuenta con experiencia en equipos contendientes.

El rendimiento de May y lo que puede aportar en 2027

La temporada 2026 dejó números contrastantes para el pitcher; comenzó con los St. Louis Cardinals, consiguió siete victorias en 21 aperturas, una efectividad de 4.38 y acumuló 106 ponches en 109 entradas.

En agosto pasó a los Milwaukee Brewers junto con el relevista Jojo Romero, mediante un movimiento realizado en la fecha límite de cambios; sin embargo, su rendimiento bajó durante la segunda parte del calendario, donde terminó con una efectividad de 5.65 en diez aperturas con Brewers.

Pese a las dificultades, permaneció dentro del equipo durante los playoffs y participó en la conquista del campeonato de la Serie Mundial. En octubre trabajó 11 entradas y registró una efectividad de 5.73, con apariciones como abridor y como relevista.

En el balance general del año, cerró con una marca de 7-9, una efectividad de 4.7 y 144 ponches en 145 entradas y dos tercios. Son cifras que muestran tanto su capacidad para mantenerse en la rotación como los aspectos que necesitan mejorar.

El reto de Dustin May será recuperar la regularidad en el montículo, mejorar cifras y mantenerse activo durante toda la temporada, mientras que para White Sox la exigencia estará en convertir esta inversión en resultados y mantener al equipo en la pelea por un lugar en la postemporada.