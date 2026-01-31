Dura crítica en Santos: ‘no han dado el nivel para estar en Primera’

El técnico del Santos Laguna, Francisco Ramírez, fue muy directo con sus jugadores, luego de la goleada que Pumas le propinó por 4-0 en la jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El estratega acusó que algunos futbolistas no tienen el nivel para estar en el cuadro de La Comarca ni en Primera División.

“A nivel competitivo, no es el equipo que queremos ser y así se los digo a los jugadores. Me sorprende porque la semana había sido buena, todo había sido bueno y al final hay jugadores que verdaderamente no han dado el nivel para estar en Primera División y en Santos. Al final sé que el responsable soy yo”, dijo el técnico en conferencia de prensa.

Santos Laguna es penúltimo de la Tabla General del Clausura 2026 de la Liga MX Mexsport

En 28 minutos, Pumas anotó cuatro goles para dejar sentenciado el partido desde el primer tiempo. El estratega admitió que Santos no compitió en los primeros 45 minutos del partido que se realizó en el Olímpico Universitario.

“En la primera parte, el equipo no compitió. Pumas se acercaba al área y era gol, muy poca competitividad, que era algo que no esperábamos. Nos superaron”, aceptó.

Tras cuatro jornadas, Santos Laguna es penúltimo de la tabla general del Clausura 2026, con tan solo un punto de 12 posibles. Un arranque que calificó como muy malo.

“Vengo haciendo el trabajo hace ocho meses. Por supuesto que el inicio del torneo está siendo muy malo en todos los sentidos”, dijo.

En la jornada 5, Santos Laguna visitará a Tigres el próximo viernes 6 de febrero, duelo que iniciará a las 19:00 horas.