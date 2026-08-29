Almada admite que influyó en permanencia del ‘Rayito’ Rodríguez y de Cáceres

Guillermo Almada como los miles de americanistas, la permanencia de los jugadores uruguayos Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres lo tienen más tranquilo para alistar la recta final de la Leagues Cup 2026 y la defensa del liderato del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

“No sale, es por su elección, se siente bien aquí, hablé con él sobre las cosas que le esperarían en Europa y aquí”, refirió Almada sobre el Rayito, mientras que de Cáceres celebró su continuidad en la defensa central.

Por ambos uruguayos y seleccionados nacionales llegaron ofertas. Celta de Vigo buscó a Cáceres y Ajax a Rodríguez.

Brian Rodríguez entró en el segundo tiempo, marcó gol y fue el Jugador del Partido ante Puebla AFP

En el otro extremo, ¿América necesita más refuerzos? Según el estratega de las águilas del América hay espacio para más elementos.

“Sí, necesitamos algunos jugadores de distinta característica que tenemos, muchas veces hay que improvisar con Israel Reyes (lateral y central), pero con mucha categoría, por más que tenemos jugadores jóvenes, no queremos apresurar, la idea es que completemos este plantel, para seguir creciendo como equipo”, refirió.

“Que la competencia interna sea mejor, que nos de alternativas este partido y para el siguiente semestre también, después jugarán los que estén mejor independiente de quién venga, satisfecho por la disposición, presentamos este equipo porque merece e hizo méritos más allá de Puebla que en el segundo tiempo nos sacó la pelota y nos complicó”, explicó el uruguayo tras la victoria ante el Puebla (2-0), en el Estadio Banorte.

Sobre jugadores que siguen sin actividad, como Alejandro Zendejas (en proceso de recuperar ritmo competitivo por lesión) y Miguel Borja (en adaptación tras su fichaje), Guillermo Almada fue contundente al señalar que no arriesgará a ambos. Difícil verlos en la semana contra el Monterrey, en la Leagues Cup.

América no sorprendió: Espinoza

Gerardo Espinoza, entrenador del Puebla, descartó que el planteamiento y efectividad del equipo “B” que presentó el América hayan sido una sorpresa.

“América y su planteamiento no me sorprende, fue lo que esperábamos, todas estas cosas son raras, porque decimos que hay que darle oportunidad a jóvenes mexicanos, tengo dos centros delanteros extranjeros, qué bueno que estos chicos están peleando, orgulloso de ellos y por la competencia, no es cosa de extranjeros y por eso eres titular, la competencia interna es mejor y nos ha mantenido a flote con la cosecha de puntos que nos tienen en el camino”.

Sin complejo de víctima, Espinoza admitió la dificultad de encarar nóminas más caras, la de los equipos grandes como Chivas y Cruz Azul.

“Hay muchas situaciones, lo principal son los inicios de partidos, en estos momentos interesantes, estos escenarios (contra grandes) nos cuesta mucho, Chivas y Cruz Azul nos dio nerviosismo, con América nos pasa lo mismo, pero tenemos capacidad de competir. Fue otra actitud en el segundo tiempo, necesito encontrar que los chicos salgan lo mejor posible. Tenemos que estar listos por la composición del plantel, no puedo regalar ni un minuto”.