¡Le dispararon! Así fue el asalto al portero del León en su propia casa

El segundo arquero del Club León, Irving Martínez, vivió una madrugada de terror este viernes.

Él y su familia llegaban a su casa en el fraccionamiento La Valenciana, en la zona limítrofe con Lagos de Moreno, después de regresar de la Ciudad de México, donde el equipo empató 1-1 con Atlante. Martínez había estado los 90 minutos en la banca. Al entrar, se encontraron con un movimiento raro en la parte de atrás de la propiedad.

Las cámaras del fraccionamiento mostraron que unos 30 minutos antes un grupo de seis hombres, cubiertos del rostro y con armas ya habían saltado la barda.

Irving Martinez portero de León MEXSPORT

Se metieron a la casa, se llevaron joyas, ropa y varias cosas, e incluso se ve en las grabaciones a algunos sentados tranquilos en la sala mientras otros revisaban todo.

Cuando llegó la familia, cinco salieron corriendo al patio y brincaron la barda. Uno se quedó adentro y fue el que Irving alcanzó a perseguir.

Ante la cercanía del futbolista, el asaltante sacó un arma y disparó a escasos metros de distancia. Martínez logró detenerse a tiempo y no resultó herido.

El presunto criminal aprovechó para saltar la barda y huir junto con sus cómplices. La familia solicitó apoyo a la seguridad privada del fraccionamiento y, unos 30 minutos después, arribaron elementos policiacos, quienes iniciaron la búsqueda sin lograr detenciones.

Ahora hay un lío de jurisdicciones: la Seguridad de León dice que le toca a Lagos de Moreno porque está en el límite, aunque el domicilio es de León. El lugar se encuentra cerca de donde, en febrero de 2025, fue asaltado y secuestrado temporalmente el exjugador esmeralda Nicolás Fonseca.

¿Cómo está Irving Martínez, el portero de León?

El portero de 22 años salió ileso del incidente. No necesitó atención médica y, por lo que se sabe hasta ahora, se encuentra bien.

Originario de León y formado desde 2017 en las fuerzas básicas de la Fiera, esta temporada es el segundo arquero del primer equipo después de las salidas de otros guardametas.

De momento no hay detenidos. La investigación está en manos de las autoridades de Lagos de Moreno, aunque la zona pertenece a León. El club todavía no se ha pronunciado de forma oficial, pero el caso vuelve a poner el foco en la inseguridad de esa área donde ya habían pasado cosas parecidas con jugadores del equipo.