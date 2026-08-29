El mayor honor a una leyenda: Federer ingresó al Salón de la Fama

Una leyenda viviente lloró al recibir el máximo honor en su vida. Roger Federer fue inducido al Salón de la Fama del Tenis Internacional a sus 45 años y como monarca de 20 títulos de Grand Slam, en una ceremonia que se realizó en Newport, Rhode Island, Estados Unidos.

“Este es uno de los mayores honores de mi vida. Lo llaman Salón de la Fama, pero la fama nunca fue el objetivo. Mi meta era pasar la vida haciendo algo que amo... con personas que lo aman tanto como yo”, dijo un conmovido Federer.

Roger Federer bromeó con sus cintas de pelo: Utilicé más de 5000. Eso es más que Björn Borg y John McEnroe juntos AFP

El tenista suizo hizo elegancia de su profesionalismo. Rindió homenaje a sus rivales, jueces, aficionados, familiares y amigos que compartieron su trayectoria, en un extenso discurso que se convirtió en una carta de amor al deporte blanco.

“Entre 1998 —cuando debuté en el circuito de la ATP— y mi retirada en 2022, utilicé más de 5000 cintas para el pelo. Eso es más que Björn Borg y John McEnroe juntos. Y si eso les parece impresionante, probablemente usé más de 7000 pares de calcetines. Es, seguramente, el doble de lo que usó la mayoría de mis rivales, ya que yo me ponía dos pares a la vez. Pero, en realidad, no hay forma de medir lo que significa estar aquí. Es difícil expresarlo con palabras”, dijo el ocho veces campeón de Wimbledon.

Roger Federer reflexionó sobre su camino en el tenis, cuando a los 13 años era recogepelotas en un torneo de la ATP.

“Quiero agradecer sinceramente a todos los recogepelotas que estuvieron presentes en mis partidos —o en los de todos nosotros, en realidad— durante horas interminables. Los veo y les doy las gracias (...) Yo fui tú”, mencionó.

Federer tuvo que secarse las lágrimas al mencionar a su ídolo Stefan Edberg, a otras estrellas del tenis, a su familia y al equipo de apoyo que lo inspiraron a lo largo de su carrera.

“Necesito pañuelos, gafas de sol y todo lo que me proteja en este momento. Esto es un mar de lágrimas (...) Ha sido un viaje increíble”, dijo.

Roger Federer agradeció a todos los recogepelotas que estuvieron en sus partidos AFP

“Como pueden ver, sigo escribiendo mi carta de amor al tenis. Mi etapa como jugador ha terminado, pero el tenis siempre estará en el punto de encuentro de todo lo que más me importa: mi familia, nuestras amistades, los últimos 40 años y el futuro que estamos construyendo. Para mí, el tenis es el responsable de todo ello”, remató.

Con información de AFP.