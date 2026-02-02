Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 2 de febrero de 2026

BAUTIZADOS

¿Cuáles son los países que han sido rebautizados con nuevo nombre en este siglo?

R. Cambiar de nombre no es un capricho: es una declaración de identidad. Desde el año 2000, al menos siete países han decidido renombrarse para corregir su historia, afirmar su cultura o resolver disputas diplomáticas.

En 2016, la República Checa adoptó oficialmente Chequia como nombre corto para simplificar su presencia internacional. En 2013, Cabo Verde pidió al mundo usar su nombre en portugués, República de Cabo Verde, como gesto de coherencia lingüística. En 2018, Suazilandia se convirtió en Esuatini, recuperando su nombre tradicional y evitando confusiones con Switzerland. Turquía solicitó en 2022 que se usara Türkiye, su forma en turco, para reforzar identidad y evitar asociaciones incómodas en inglés. Macedonia se transformó en Macedonia del Norte en 2019 tras un acuerdo histórico con Grecia. Los Países Bajos dejaron de promover Holland en 2020 como parte de un rebranding nacional. Y Micronesia actualizó su nombre oficial a Estados Federados de Micronesia en 2023.

Los mapas cambian poco, pero los nombres cuentan historias completas.

EL ENTRETENIMIENTO

¿Qué tendencias dominaron el entretenimiento en México en 2025?

R. El entretenimiento mexicano vivió un año de contrastes y expansión. La televisión abierta mantuvo su reinado: las telenovelas de Las Estrellas, como El Ángel de Aurora y Papás por conveniencia, cerraron capítulos con audiencias que superaron el millón de televidentes. Pero el verdadero movimiento ocurrió en el terreno digital. Plataformas como Netflix y Prime Video siguieron fuertes, aunque la sorpresa fue Vix, que creció con producciones mexicanas de bajo presupuesto y alto impacto emocional, conquistando a un público que busca historias cercanas.

En música, el regional mexicano siguió dominando: Peso Pluma, Natanael Cano y Xavi aparecieron en listas globales, mientras Carin León y Danna Paola llenaron estadios en México y Estados Unidos. El cine tuvo un año irregular, pero títulos como Tótem y Heroico mantuvieron viva la conversación sobre el cine de autor mexicano. El país ya no consume entretenimiento en un solo formato: salta de la TV al celular, del estadio al algoritmo, sin pedir permiso.

LA HISTORIA DEPORTIVA

¿Qué historia deportiva marcó a México en el último año?

R. El deporte mexicano en 2025 giró alrededor de dos grandes ejes: el futbol y el boxeo. En la Liga MX, equipos como Monterrey, América y Tigres protagonizaron uno de los torneos más competitivos de los últimos años, con estadios que alcanzaron aforos superiores al 80 por ciento en varias jornadas. Pero el gran tema fue el Mundial 2026, cuya preparación entró en su fase más crítica: remodelación del Estadio Azteca, discusiones sobre movilidad, ajustes en seguridad y un escrutinio internacional que obligó a acelerar obras y decisiones.

En el boxeo, Saúl Canelo Álvarez mantuvo su presencia global, aunque con un calendario más selectivo. Al mismo tiempo, jóvenes como William Camaleón Zepeda y David Picasso comenzaron a ocupar titulares, perfilándose como la nueva generación que podría tomar la estafeta.

México vive entre la nostalgia de sus ídolos y la expectativa de un Mundial que lo pondrá bajo los reflectores del planeta. Recordemos que México nunca ha estado más arriba del numero 14 mundial, y tampoco ha pasado a cuartos de final.