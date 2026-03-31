¡Duelo en la cima! Jonas Vingegaard desplaza a Isaac del Toro en el Ranking Mundial UCI

La élite del ciclismo ha sufrido cambios en el orden jerárquico del top tres tras la Volta a Catalunya. La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial semanal confirmando que el esloveno Tadej Pogacar se mantiene como el monarca absoluto, pero la segunda posición ya no está en manos del mexicano Isaac del Toro.

Pogacar se encuentra en la primera posición con una cifra estratosférica de 11,635 puntos, una distancia que parece inalcanzable para el resto del pelotón.

El danés Jonas Vingegaard ha escalado a la segunda posición, desplazando a Isaac del Toro al tercer puesto. A pesar de este ligero descenso, el joven maravilla del UAE Team Emirates continúa haciendo historia al mantenerse como el mejor ciclista de toda Latinoamérica en la clasificación, superando a figuras consagradas del WorldTour.

Jonas Vingegaard conquista la Volta a Catalunya en un cierre épico

La edición número 105 de la ronda catalana quedará grabada en los libros de historia como la primera vez que un ciclista danés se corona en esta competencia. Jonas Vingegaard, líder del Visma-Lease a Bike, ofreció una exhibición de control y potencia pura para defender su camiseta de líder durante la etapa final en Barcelona. El doble ganador del Tour de Francia neutralizó cada ataque en los siete ascensos al Alt del Castell de Montjuïc, sellando su victoria con una ventaja de 1 minuto y 22 segundos sobre el francés Lenny Martínez.

Remco Evenepoel intentó romper la carrera con ataques agresivos en la montaña, la solidez de Vingegaard fue inquebrantable, consolidándose como el hombre a vencer de cara a las próximas Grandes Vueltas.

Clasificación de la UCI al 31 de marzo de 2026

Top 10 del Ranking Mundial UCI 2026

1 - Tadej Pogacar - UAE Team Emirates - 11,635

2 - Jonas Vingegaard - Team Visma | Lease a Bike - 6,885

3 - Isaac del Toro - UAE Team Emirates - 6,789

4 - Remco Evenepoel - Red Bull-BORA-hansgrohe - 5,106

5 - Thomas Pidcock - Pinarello Q36.5 Pro Cycling - 4,320

6 - Mads Pedersen - Lidl-Trek - 4,277

7 - João Almeida - UAE Team Emirates - 4,082

8 - Mathieu van der Poel - Alpecin-Premier Tech - 3,573

9 - Wout van Aert - Team Visma | Lease a Bike - 3,490

10 - Jasper Philipsen - Alpecin-Premier Tech - 3,074

¿Cuándo vuelve a competir Isaac del Toro?

Isaac del Toro volverá a competir en la Vuelta del País Vasco que se realizará del 6 al 11 de abril con un recorrido de 992.5 kilómetros divididos en seis etapas.

El mexicano ha competido en dos ocasiones en esta prueba debutando en 2024 con un séptimo lugar general mientras que en 2025 finalizó en la posición 15.