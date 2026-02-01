Drama en el Bernabéu: Jude Bellingham sale entre lágrimas y agrava la crisis del Real Madrid

La tensión en la capital española se cortaba con un cuchillo este domingo. Lo que debía ser una jornada de recuperación para el Real Madrid terminó convirtiéndose en una auténtica película de terror. La crisis deportiva que atraviesa el equipo blanco sumó un nuevo capítulo oscuro durante el encuentro de la Jornada 22 de LaLiga, no solo por la hostilidad de la grada, sino por la desgracia que golpeó a una de sus máximas figuras: Jude Bellingham.

Jude Bellingham al momento de su lesión. AFP

La gestión de Álvaro Arbeloa como entrenador vive sus horas más bajas. Tras el reciente descalabro en la Champions League contra el Benfica, la afición merengue agotó su paciencia. Desde el calentamiento previo al duelo contra el Rayo Vallecano, los silbidos y abucheos retumbaron en cada rincón del Santiago Bernabéu. La exigente hinchada dictó sentencia sobre el desempeño del equipo, creando una atmósfera de presión asfixiante que pareció afectar el desarrollo del juego desde el silbatazo inicial.

EL DRAMA LLEGÓ A LOS DIEZ MINUTOS

Apenas iniciaba el cotejo y el Real Madrid intentaba sacudirse la presión, cuando ocurrió la tragedia deportiva. El cronómetro marcaba apenas el minuto 10 del primer tiempo. El joven talento Franco Mastantuono, buscando romper líneas, filtró un balón con mucha intención al espacio. Jude Bellingham, fiel a su estilo de entrega total, arrancó a máxima velocidad para ganar la posición y controlar el esférico.

Fue en ese sprint explosivo donde todo se derrumbó. El mediocampista inglés frenó en seco, llevándose la mano inmediatamente a la parte posterior del muslo izquierdo. El gesto de dolor fue inconfundible para los miles de espectadores y para el cuerpo médico que saltó de inmediato a la cancha. No hubo necesidad de esperar el diagnóstico oficial para entender la gravedad del asunto: el "posterior izquierdo" traicionó al pilar del esquema madridista en el momento más inoportuno de la temporada.

LÁGRIMAS QUE DUELEN MÁS QUE UNA DERROTA

La imagen que recorre el mundo del futbol en estos momentos es desoladora. Bellingham, consciente de que su cuerpo dijo "basta", no pudo contener el llanto. El inglés abandonó el terreno de juego entre lágrimas, cubriéndose el rostro con la camiseta, en una escena que heló la sangre de los asistentes y silenció momentáneamente los reclamos hacia el palco y el banquillo.

Jude Bellingham sujetándose el muslo. REUTERS

Álvaro Arbeloa se vio obligado a modificar su pizarra mucho antes de lo planeado, dando ingreso al marroquí Brahim Díaz. Sin embargo, el golpe anímico para el plantel fue evidente. Perder a tu mejor hombre, en medio de una crisis de resultados y con la grada en contra, pone al proyecto de la ‘Casa Blanca’ en una situación límite. La lesión de Bellingham no es solo un problema médico, es un golpe directo a la línea de flotación de un Real Madrid que navega en aguas turbulentas y que ahora deberá remar contracorriente sin su capitán general en el campo.