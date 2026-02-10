¿Dónde estará el estadio de Cruz Azul? Brugada descarta al Parque Bicentenario

La búsqueda de un hogar propio para Cruz Azul sufrió un revés importante en las últimas horas. Pese a las constantes especulaciones que inundaron las redes sociales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, puso punto final a uno de los rumores más fuertes sobre la ubicación de la próxima sede cementera. De forma tajante, la mandataria negó que el Parque Bicentenario sea una opción viable para la construcción del inmueble deportivo.

El interés de La Máquina por edificar un recinto de vanguardia dentro de la capital del país es un secreto a voces; sin embargo, el camino burocrático y territorial presenta sus primeros obstáculos. La negativa de las autoridades locales responde a una visión de conservación de áreas verdes y recreativas, dejando claro que las prioridades de la actual administración no contemplan sacrificar pulmones urbanos para espectáculos masivos de futbol.

EL PARQUE BICENTENARIO SE MANTIENE COMO ESPACIO CULTURAL

Durante un encuentro con medios, la mandataria capitalina subrayó que el Parque Bicentenario cumple una función social específica que no piensan alterar. Al ser un espacio cultural y público, el gobierno de la ciudad rechazó de antemano cualquier solicitud que busque cambiar su uso de suelo. Brugada calificó como "difusiones no reales" los reportes que colocaban a la Máquina en los terrenos de la antigua refinería de Azcapotzalco.

El Parque Bicentenario retomo no será el hogar de Cruz Azul. Cuartoscuro

La funcionaria recordó que el parque se encuentra bajo gestión del gobierno federal, con el objetivo primordial de fomentar la convivencia y la recreación. Para la administración actual, autorizar un estadio en esa zona representaría un error estratégico que invadiría áreas fundamentales para la ciudadanía. Con esto, la posibilidad de ver un estadio azul en el norte de la CDMX quedó completamente descartada, obligando a la directiva celeste a mirar hacia otros horizontes.

¿QUÉ ALTERNATIVAS TIENE LA MÁQUINA PARA SU ESTADIO?

Pese al "no" inicial sobre el Bicentenario, no todo son malas noticias para los seguidores del conjunto de la Noria. La propia Clara Brugada dejó la puerta abierta para que el Cruz Azul concrete su ambicioso proyecto en un punto distinto de la metrópoli. La condición para recibir el visto bueno oficial es que el club presente propuestas formales que no perjudiquen el equipamiento urbano ni los espacios públicos ya existentes.

Bandera de Cruz Azul en un estadio. Mexsport

El compromiso del gobierno local radica en analizar alternativas que generen un beneficio mutuo sin afectar la movilidad o la infraestructura de la ciudad. Aunque todavía no se revelaron las ubicaciones exactas que están bajo la lupa, la intención de que la escuadra permanezca en la CDMX sigue en pie. La directiva tendrá que trabajar a marchas forzadas para encontrar un terreno que cumpla con los requisitos ambientales y logísticos antes de que el sueño de la nueva casa propia se enfríe nuevamente.