Donald Trump golpea a Cuba en su pasión nacional con visas negadas para el Clásico Mundial

La Federación Cubana de Beisbol y Softbol (FCBS) denunció la negativa de visas por parte del gobierno de Estados Unidos para integrantes de su delegación, lo que impide su participación en el Clásico Mundial de Beisbol (WBC). A pesar de las restricciones impuestas a directivos y cuerpo técnico, las autoridades de Grandes Ligas (MLB) confirmaron que el equipo nacional de la isla mantiene su calendario para el torneo que inicia la próxima semana.

Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la FCBS, y Carlos del Pino Muñoz, secretario general de la organización, encabezan la lista de los ocho miembros del grupo de viaje cuyos permisos de ingreso fueron rechazados. Según reportes obtenidos por agencias internacionales, el histórico entrenador de pitcheo, Pedro Luis Lazo, también se encuentra entre los afectados por la medida administrativa.

Una fuente con conocimiento directo de la situación, que solicitó el anonimato debido a la sensibilidad del caso, confirmó que todos los jugadores en activo recibieron sus documentos de viaje. El Departamento de Estado de Estados Unidos declinó emitir comentarios públicos sobre las solicitudes individuales, citando las leyes de privacidad que rigen los expedientes de visado.

Restricciones migratorias y la Ley Trump

El conflicto administrativo surge del endurecimiento de las leyes migratorias bajo la administración de Donald Trump, las cuales exigen licencias especializadas para que funcionarios y equipos cubanos ingresen a territorio estadunidense, incluyendo a Puerto Rico. Esta política de presión limita la movilidad de delegaciones oficiales de países que, como Cuba y Venezuela, enfrentan restricciones severas de viaje hacia Estados Unidos.

La FCBS calificó la decisión como un golpe que ignora los principios fundamentales del deporte y los compromisos de las naciones sedes.

La respuesta de Estados Unidos, tras más de un mes de espera, ignora las bases de las solicitudes y los compromisos asumidos por los países anfitriones", señaló la federación en un comunicado emitido este jueves.

Antecedentes recientes muestran un patrón similar en el deporte regional. El verano pasado, una selección venezolana de categorías juveniles de entre 15 y 16 años tuvo que cancelar su participación en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Carolina del Sur tras la denegación masiva de sus visas. Cuba integra actualmente una lista de siete naciones con restricciones críticas de viaje que incluye también a Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.

Calendario y logística del equipo cubano

La selección de Cuba se encuentra en medio de una gira de cuatro juegos en Nicaragua y tiene programado viajar a Phoenix, Arizona, a principios de la próxima semana. En territorio estadounidense, el equipo disputará partidos de exhibición contra los Royals de Kansas City y los Redsde Cincinnati antes de trasladarse a San Juan para el inicio de la competencia oficial.