Domenicali pide a Verstappen medir sus críticas y le responde a su posible salida de F1

La llegada del nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1 en 2026 ha provocado un inicio de temporada con muchas críticas provenientes de los pilotos y tras los primeros tres grandes premios, el debate se ha centrado en la gestión de la energía y las limitaciones que los monoplazas enfrentan en pista, con Max Verstappen siendo uno de los más duros con las normativas.

El piloto de Red Bull y cuatro veces campeón del mundo ha alzado la voz contra fenómenos como el lift and coast y el clipping extremo, criticando una categoría que, a ojos de los puristas, parece estar perdiendo parte de su esencia mecánica en favor de la eficiencia híbrida.

Stefano Domenicali a Verstappen: "Su voz tiene un peso y debe respetarlo"

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, el director de la F1, Stefano Domenicali, abordó las críticas de los pilotos, especialmente las del cuatro veces campeón del mundo. Aunque el directivo italiano asegura que mantiene un diálogo fluido y transparente, lanzó un recordatorio sobre la responsabilidad que conlleva ser la cara pública del Gran Circo y por qué Verstappen debería medir más sus comentarios.

"Entiendo sus comentarios y él entiende el panorama general. Su voz tiene que ser escuchada, pero sabe que su voz también tiene un peso. Y necesita respetar ese peso porque a veces algunas personas pueden interpretarlo de manera equivocada", sentenció el CEO de la F1.

Domenicali no ocultó que, tras las quejas, existe una realidad comercial y de crecimiento que los protagonistas no deben ignorar. En un tono firme pero constructivo, pidió a los pilotos valorar la plataforma que los ha encumbrado: "Respeten un deporte que nos dio a todos una oportunidad increíble de crecer, de ganar mucho dinero y de desarrollar una personalidad en el mundo que en otros deportes no pueden ofrecer".

Sobre la posibilidad de que Verstappen busque nuevos aires en categorías como las de resistencia (GT3), Domenicali utilizó una metáfora muy particular: "En Italia la gente cree que el césped del vecino es más verde. Y a veces, cuando vas al otro lado, dices: 'oh, Dios mío, no es verdad'. Así que respetemos lo que hemos logrado juntos".