Doble revés para el Barcelona: La UEFA batea quejas por arbitraje y el césped 

A unas horas de que ruede el balón en el Estadio Metropolitano para la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, el Barcelona ha recibido un doble "revés" administrativo por parte de la UEFA de cara al duelo definitivo ante el Atlético de Madrid.

El organismo europeo no solo ha desestimado las quejas blaugranas sobre el arbitraje de la ida, sino que también ha dado la razón al Atlético de Madrid en la polémica sobre el estado del césped.

El primer frente de batalla se libró en los despachos de Nyon. El Barcelona había presentado una protesta formal alegando un penalti que no fue señalado en el partido de ida.

La jugada en cuestión involucraba a Marc Pubill, quien tocó el balón con la mano después de que el portero rojiblanco, Juan Musso, pareciera haber reanudado el juego con un saque de meta. Los culés argumentaban que Pubill debió ser expulsado (ya tenía amarilla) y su equipo beneficiado con una pena máxima que habría cambiado el rumbo del 2-0 definitivo.

Sin embargo, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha sido tajante: la protesta es "inadmisible". Según el comunicado emitido este martes, tras revisar los argumentos presentados por el Barcelona, la UEFA determinó que no hay caso que perseguir.

Guerra de milímetros: El césped del Metropolitano está en regla

Si el arbitraje fue el tema de la semana pasada, el "césped" fue el protagonista de las últimas horas. Durante el entrenamiento previo en Madrid, Flick trasladó sus inquietudes al delegado de la UEFA, sugiriendo que el césped estaba demasiado alto y seco, una táctica para ralentizar el juego rápido del Barça.

La UEFA realizó una medición oficial este martes por la mañana a horas del partido y señaló que el pasto está en condiciones al medir 26 milímetros. La norma permite un máximo de 30 milímetros.

Ante la evidencia física, los representantes del Barcelona se han disculpado con los colchoneros por las dudas vertidas.

El ganador de esta llave se medirá al Arsenal o al Sporting CP en las semifinales.