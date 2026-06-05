¡Otra distinción para Lamine Yamal! El Mejor de la Temporada en LaLiga

A sus 18 años, Lamine Yamal sumó otra distinción a su corta carrera en el futbol. LaLiga lo proclamó como el Mejor Jugador de la Temporada 2025/26, premio que consigue por primera vez en su carrera y sucede en el trono al brasileño Raphinha.

El joven español lideró al Barcelona hacia el segundo campeonato consecutivo en LaLiga. El delantero también fue el primer jugador en ganar el premio al Jugador del Mes en tres ocasiones en una misma temporada y finalizó como el máximo goleador de su club con 16 goles y 11 asistencias.

Lamine Yamal terminó la temporada de LaLiga con 16 goles y 11 asistencias Reuters

“Nadie puede discutir la magia del atacante de La Masia. En cada jornada exhibió desequilibrio, goles y asistencias. Es un auténtico dolor de cabeza para las defensas rivales, que se esforzaron por detener los recursos ofensivos del azulgrana”, indicó el Barcelona.

El joven de Rocafonda tuvo su temporada de LaLiga con más goles. Sus 16 tantos le sirvieron para apoderarse del Trofeo Zarra, compartido con Ferran Torres.

Se espera que Lamine Yamal esté recuperado para el debut de España en el Mundial 2026 Reuters

Lamine Yamal ha sufrido varias veces por problemas en la ingle y se espera que esté listo para disputar el Mundial 2026.

Con el Barcelona, el delantero se perdió seis partidos de la temporada, debido a una lesión en el tendón de la corva.

Lamine Yamal irrumpió con fuerza en la escena futbolística a los 16 años y fue pieza clave en la cuarta victoria de España en la Eurocopa de 2024, un récord para la selección.