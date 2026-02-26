‘Dinamita’ Márquez le tira al ‘Canelo’: ‘ha tenido ayuda’

Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez (56-7-1, 40 nocauts) volvió a encender la polémica sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez, a quien reconoció que es un buen peleador, pero que ha recibido ayuda para evitar a rivales grandes durante su trayectoria.

“Lo respeto como peleador, pero sí ha tenido un poquito de ayuda en cuando a que no ha enfrentado a los rivales que tiene que enfrentar. Ahí está la pelea con (Terence) Crawford, las peleas con los grandes peleadores, por ejemplo (Dmitry) Bivol, que le ganó”, apuntó ‘Dinamita’ Márquez en el podcast “Luchando Por Tus Sueños”.

Juan Manuel Márquez coincidió que 'Canelo' Álvarez es un imán de taquilla Mexsport

Por su parte, Latin Lover consideró que el ‘Canelo’ Álvarez (63-3-2, 39 nocauts) es un peleador, pero es más un imán de taquilla, por la forma en cómo la manejan o cuidan. “Exacto”, respondió Márquez.

'Canelo' Álvarez venció a Jaime Munguía por decisión unánime Mexsport

El exboxeador recordó que le pasó algo similar cuando Erik “Terrible” Morales era campeón y no iba a enfrentar a un rival peligroso.

“Tú puedes tener un gran nivel, pero si tu nivel no quiere ofrece pelea, sino escogiste el nivel con el que tenías que pelear. Por ejemplo, hay un rival que tienes que enfrentar y no quiere, como lo que me pasó conmigo, con Erik Morales.

Si estás generando mucha lana y eres el imán de taquilla, ¿qué hacen los promotores o los que están atrás de él? No dejarte enfrentar a los mejores, cuidarte, protegerte y así me pasó con Morales a mí. Cuando era campeón Morales, era porque estaba generando dinero, no vas a enfrentar a un peleador peligroso y creo que es lo mismo que está pasando ahorita”, recordó.

LAS DERROTAS DEL ‘CANELO’ ÁLVAREZ EN SU CARRERA: