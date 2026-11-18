Despreciado por toda la NFL, el mariscal de campo mexicano, Diego Pavia, escribe un nuevo capitulo en su carrera y se convierte en nuevo jugador de los Columbus Aviators en la United Football League (UFL).

La tarde de este miércoles se llevó a cabo el Draft 2026 de la UFL en St. Louis, Misuri y como primera selección global la franquicia de Aviators eligió al mexicano Diego Pavia, quien pasó de ser una promesa del futbol americano colegial a no tener un lugar en la NFL.

Diego Pavia, una carrera en picada

Diego Pavia, nacido en Estados Unidos pero mexicano por nacimiento gracias a su padre, llegó a ser uno de los mejores mariscales de campo a nivel colegial en todo Estados Unidos, sin embargo, temas fuera del emparrillado le han jugado en contra en su carrera.

En 2025 Pavia comandó a la Universidad de Vanderbilt a firmar la mejor temporada en toda su historia y esto le valió para ser uno de los finalistas al prestigioso Trofeo Heisman, galardón que se entrega al mejor jugador de toda la NCCA.

Al final el premio fue entregado a Fernando Mendoza, hoy QB titular de Las Vegas Raiders y el mexicano terminó en la nada despreciable tercera posición, sin embargo, más allá de impulsar su carrera ese tercer puesto la empezó a hundir.

“Que se jodan todos los votantes” fueron las declaraciones de Diego Pavia a periodistas y ganadores del trofeo que tienen derecho a votar y a partir de ese momento los reclutadores de la NFL lo catalogaron como un jugador con alta tendencia conflictiva.

Diego Pavia muestra orgullo por las raíces mexicanas que heredó de su padre. NFL

Pavia fue despreciado por toda la NFL

La noche del Draft 2026 de la NFL llegó y mientras otros mariscales de campo con menos cartel que el mexicano, Pavia pasó las tres noches observando como las 32 franquicias de la NFL decidieron no seleccionarlo.

Semanas después la oportunidad de oro llegó para Pavia y los Ravens lo invitaron a un entrenamiento en el que se ganó ser firmado para el equipo de prácticas de Baltimore. Lamentablemente su paso por la NFL solamente duró unas cuantas semanas y fue cortado inclusive antes de comenzar la pretemporada.

¿Qué es la UFL, la nueva liga de Diego Pavia?

La United Football League (UFL) es la principal liga profesional de futbol americano de primavera en Estados Unidos, surgida tras la fusión de la XFL y la USFL. Respaldado por figuras como Dwayne "The Rock" Johnson, el torneo se disputa entre marzo y junio con ocho equipos, incluidos los Columbus Aviators, franquicia que eligió a Diego Pavia como primera selección global.

Con reglas diseñadas para agilizar los partidos, esta competencia funciona como la principal vitrina durante la temporada baja de la NFL. Para Pavia, exmariscal de campo de Vanderbilt y finalista al Trofeo Heisman, representa la oportunidad ideal de mantenerse activo como titular y volver al radar de la NFL tras su breve paso por los Baltimore Ravens.