“Dibu” Martínez regresa a entrenar tras fractura de mandíbula

A sólo dos semanas de haber sufrido una lesión en el rostro, tras un fuerte impacto en el rostro en el juego entre Chelsea y Everton, el arquero Emiliano Martínez regresó a los entrenamientos con su equipo.

El pasado 17 de octubre, el también portero de la Selección de Argentina brincó para intentar rechazar un balón con ambos puños pero se encontró con el fuerte impacto en la mandíbula del delantero rival que le provocó una fractura que debió ser intervenida.

Jarrad Branthwaite fue el jugador que accidentalmente chocó con el “Dibu” y que le dejó inactivo por un par de semanas. Este viernes, el jugador regresó a los campos de entrenamiento del Chelsea con un vendaje que le protege la barbilla y un gorro.

En su momento, el director técnico del Chelsea, Xabi Alonso, lamentó lo ocurrido a su jugador y aclaró que el portero argentino nunca dejó de estar consciente luego del impacto recibido.

Dibu se retiró consciente de la cancha. Fue trasladado al hospital para realizarle los estudios y evaluaciones correspondientes tras el fuerte golpe que sufrió. En lo deportivo, estoy muy orgulloso del carácter de los muchachos; mostramos un gran espíritu y supimos competir para llevarnos una victoria muy merecida”, dijo.