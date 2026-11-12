Stephen Curry sufre desgarro y deja a Warriors sin su estrella al menos dos semanas

Stephen Curry estará fuera de las canchas al menos dos semanas debido a un desgarro en el oblicuo abdominal, una lesión que dejó a Golden State Warriors sin su principal figura y que interrumpió uno de sus mejores momentos de la temporada de la NBA.

El base se sometió a una resonancia magnética después de abandonar el partido del miércoles ante Houston Rockets, y será reevaluado dentro de dos semanas para determinar los siguientes pasos de su recuperación. Ese plazo corresponde a una nueva revisión médica y todavía no establece una fecha definitiva para su regreso.

Curry se perderá al menos siete encuentros, frente a San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Boston Celtics, Sacramento Kings y Portland Trail Blazers.

La estrella de Golden State comenzó a tocarse el costado derecho durante los primeros minutos del encuentro en Houston e intentó mantenerse en la cancha, mientras dirigió algunas miradas hacia el personal médico de su equipo.

Con 7:22 por disputar en el primer cuarto, Curry aprovechó una pantalla de Draymond Green y convirtió un triple desde aproximadamente 8.5 metros, pero gritó de dolor después del lanzamiento e hizo señas hacia el banquillo. Finalmente, salió del partido cuando quedaban seis minutos y 25 segundos en ese periodo.

Steve Kerr, entrenador de Warriors, explicó que el jugador describió una molestia distinta a las que había experimentado anteriormente.

La preocupación es alta”, declaró Kerr.

Una baja que golpea a Warriors

Golden State perdió por siete puntos ante Houston y vio terminar una racha de ocho victorias, impulsada por el nivel de un Curry que promedió 27.8 puntos en 26.3 minutos por encuentro durante esta temporada.

El base también registró 3.9 asistencias y 3.7 rebotes por partido, números que dimensionaron el desafío para un equipo que deberá reorganizar su ataque durante su ausencia.

Warriors ya enfrentó problemas físicos en su plantilla, con Jimmy Butler y Moses Moody en recuperación por lesiones de rodilla, además de Brandon Williams, quien quedó fuera al menos una semana por una distensión en el tendón de la corva.

Los antecedentes de Golden State sin su referente reflejaron la magnitud del reto: la temporada pasada terminó con 13 victorias y 26 derrotas en los 39 encuentros que Curry se perdió. En la campaña actual, su balance sin él fue de un triunfo y un descalabro.

Draymond Green, sin embargo, expresó confianza en la identidad del grupo y en la capacidad de otros jugadores para asumir responsabilidades.

“El espíritu de este equipo ha mejorado”, afirmó Green, quien destacó a Yaxel Lendeborg como una alternativa para generar ventajas con el balón y señaló el crecimiento de Brandin Podziemski.

Antes de abandonar la arena para realizarse los estudios, Curry habló con sus compañeros durante el descanso, les pidió concentrarse en el partido y les transmitió confianza en su recuperación.