Álvaro Angulo evita una lesión de gravedad y sería baja por tres semanas con Pumas

El defensor colombiano salió con molestias en la rodilla durante el partido de Leagues Cup en contra de Columbus Crew y de inmediato encendió las alarmas, pero los estudios médicos descartaron que se trate de una lesión de gravedad.

Angulo estaría fuera alrededor de tres semanas, por lo que, de inicio, se perdería el partido de este domingo ante Querétaro, el de la Jornada 5 frente a Necaxa y el de la Jornada 6 contra Xolos de Tijuana.

El jugador será seguido de cerca durante los próximos días para conocer cómo evoluciona y saber cuándo podrá volver a entrenar con normalidad. Por ahora, la principal noticia para Pumas es que no se encontró una lesión importante en la rodilla.

Estaría fuera tres jornadas. Se suma a la baja de Sebastián Córdova.

La lesión de Angulo se suma a la baja por lo que resta de la temporada de Sebastián Córdova.

La situación de Angulo llega poco después de la lesión de Sebastián Córdova, quien también presentó un problema en la rodilla y se perderá toda la temporada. Sin embargo, el panorama para el colombiano es mucho más favorable y su ausencia sería solamente por algunas semanas.

Pumas regresará este domingo a la Liga MX después de su participación en la Leagues Cup. El equipo recibirá a Querétaro en Ciudad Universitaria, en un partido en el que el entrenador argentino Esteban Solari tendrá que hacer modificaciones a su alineación ante la ausencia de Angulo.

Por ahora, en Pumas esperan que el defensor pueda cumplir con el tiempo de recuperación y estar de vuelta en las canchas después de estas tres semanas.