El día que el América costó 425 mil pesos: Radiografía del gigante corporativo en su aniversario

El Club América representa uno de los casos más significativos de reestructuración corporativa en la industria del deporte latinoamericano. Se transformó desde un origen estudiantil, hasta convertirse en un conglomerado de entretenimiento.

Fundado el 12 de octubre de 1916 mediante la fusión de las escuadras colegiales Récord y Colón, el América consolidó una identidad inicial basada en alinear exclusivamente a futbolistas mexicanos. Pese al éxito deportivo alcanzado en la era amateur con un tetracampeonato de Liga (1925-1928), la institución careció de un esquema de sustentabilidad financiera.

En 1930, el Presidente del club, Juan de Dios Bojórquez, intentó institucionalizar el equipo convirtiéndolo en una sociedad cooperativa, vendiendo acciones de 10 y 100 pesos. El proyecto contemplaba la edificación de un complejo deportivo propio; sin embargo, la obra fue abandonada.

Para la década de los 50, la desesperación financiera llevó al nombramiento del actor Mario Moreno Cantinflas como Presidente Honorífico, una medida provisional para captar liquidez. De hecho, la primera ocasión que el equipo fue vendido ocurrió en 1956, cuando el empresario Isaac Bessudo Pérez, propietario de Refrescos Jarritos, adquirió el control. Pese a la inyección de capital, solo lo pudo sostener tres años porque acumuló pasivos insostenibles con el grupo de medios Telesistema Mexicano (a la postre Televisa). Si alguien se preguntaba por qué el América cambió de manos, he ahí la respuesta.

¿Cuanto pagaron para adquirir al América?

Con las deudas por los cielos, Bessudo negoció la transferencia total de los activos del América. El 22 de julio de 1959 se concretó la segunda compra-venta decisiva. Adquirieron al Club América por 425 mil pesos de la época, cifra que reflejaba la severa depreciación de un negocio al borde de la quiebra.

La toma de control por parte de Telesistema Mexicano redefinió la gestión deportiva. En su primer discurso frente al plantel, Azcárraga Milmo hizo una descarada revelación, pero que definió la visión que tendría el club: “No sé nada de futbol, pero sí sé de negocios y voy a convertir al América en un negocio bien administrado y redituable”. Y así ocurrió.

El plan contempló dos ejes: generar un producto televisivo siendo el antagonista del Club Deportivo Guadalajara y comenzar la construcción del estadio que serviría para respaldar la candidatura de México al Mundial de 1970.

Bajo la presidencia ejecutiva de Guillermo Cañedo de la Bárcena, se encomendó a los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares la construcción del Estadio Azteca. La obra requirió una inversión de 260 millones de pesos.

En el mercado de transferencias, la contratación en 1969 de Enrique Borja proveniente de Pumas por más de un millón de pesos evidenció el poder de compra del club y provocó un litigio sobre los derechos de los deportistas.

Paralelamente, la secretaría técnica a cargo de Francisco Panchito Hernández profesionalizó la captación de talento sudamericano de alto valor. Llegaron entonces jugadores de la talla de Arlindo Dos Santos, José Alves Zague y Edvaldo Izidio Neto Vava, entre otros.

Nacen las Águilas y cambia el uniforme

En 1981, bajo la gestión de Emilio Díez Barroso, el club ejecutó un rebranding integral al lanzar el concepto comercial Águilas del América, introduciendo una narrativa publicitaria unificada y una nueva identidad visual.

En el Club América hubo carencias, pero siempre se resolvían las cosas. Mexsport

La valoración de la institución escaló desde los 425 mil pesos pagados en 1959 hasta una estimación superior a los 200 millones de dólares reportada por publicaciones especializadas como Forbes en años recientes.

El hito definitivo se registró el 20 de febrero de 2024. A través de la entidad Ollamani, se separaron los activos del Club América y el Estadio Azteca para colocarlos de forma independiente en la Bolsa Mexicana de Valores. Este movimiento colocó a la institución en una categoría financiera sin precedentes en la región, completando el tránsito histórico de un club en insolvencia a una sociedad cotizada de entretenimiento masivo. Aunado a esto, se vendió el 49 por ciento de las acciones al fondo General Atlantic con un monto de inversión de 240 millones de dólares.