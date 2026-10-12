"Respeto de la afición del América": El tesoro más valioso de la leyenda Juan ‘Che-Che’ Hernández

Volver a pararse sobre la elegante cancha del Estadio Banorte colmó de felicidad y de recuerdos a Juan Hernández. Orgulloso y con la voz entusiasta, el exdefensor del América compartió un deseo por el Aniversario 110 del club: ser testigo de un título más.

“¡Consigan la 17, esperemos a la 17! Porque realmente se han hecho buenos trabajos con el Piojo Herrera y André Jardine. Hoy, con el profe Guillermo Almada esperemos que se pueda concluir con un título, sabemos que es difícil ganar, esperemos Dios ilumine a los jugadores, salud, sin lesiones y concluya con otro campeonato”, dice en entrevista para Excélsior.

Y justo el ‘Che-Che’ Hernández hace reflejo de la esencia del americanismo, la clave de su éxito a lo largo de los años.

“Porque hay mucha exigencia por parte de la institución, siempre se busca ganar, no se conforman con llegar a Liguillas, tienes que ganar títulos. Debe existir un equilibrio para defender como atacar, América se caracteriza por tener a los mejores nacionales e internacionales, buscar siempre el arco rival, si te meten tres goles, meter cuatro, ver que la gente esté contenta, es la propia mística de la institución”, presume.

Tras formar parte de los festejos la noche del sábado, en el choque entre Águilas y los Rayados de Monterrey, el exdefensor señala que el legado más valioso de su trayectoria americanista es el respeto de la afición.

“La oportunidad de vestir la camiseta, es de los mejores recuerdos, porque tuve la fortuna de hacer gol en el Clásico Joven y en el Nacional, es algo que siempre me dio oportunidad de ganarme el respeto de la afición, ése es el recuerdo más bonito, ganar los clásicos y demostrarle al rival, es lo más bonito”.

El ‘Che-Che’ Hernández como lateral derecho del América fue parte del título de liga y del Campeón de Campeones en la temporada 1988-1989; dos Copas de Campeones de la Concacaf (1990 y 1992) y una Copa Interamericana en 1991.

Además, compartió vestidor en sus dos ciclos en el américa. Adrián Chávez, Alfredo Tena, Cristóbal Ortega, Gonzalo Farfán y Zaguinho’ son algunos nombres con los que contribuyó al prestigio águila.

“La verdad, muy agradecido con la institución y con Dios, tuve la fortuna de vivir esas cosas, porque son importantes, cuando uno se levanta temprano y va a entrenar trata de hacer las cosas lo mejor posible.

“Después de muchos años que la gente te recuerde como leyenda, significa que tu esfuerzo no fue en vano, felicitar al club por sus 110 años, agradecerle el homenaje que nos hacen a los exjugadores, de ponerte la camiseta del América para un reconocimiento es una sensación muy diferente”.

¿Y cómo vive su amor al América entre la añoranza y la familia? Juan Hernández sigue inmerso en el mundo del futbol. Su sangre se encuentra en distintos clubes, inspirados por el legado que dejó como americanista.

“Hay mucho cariño en mi familia, respeto por lo que hice y lo que represento, tengo a un nieto jugando en Segunda División, a otro en el Atlante, a otro en Cruz Azul y a otros jugando en Pumas… Soy referente de ellos, quieren hacer historia como lo hizo su abuelo, ojalá en un tiempo no lejano haya gente de mi familia jugando en el América”.