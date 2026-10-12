¿Realmente odia al América? José Ramón Fernández revela el origen del antiamericanismo en el aniversario de las Águilas

Se le pregunta por el América a José Ramón Fernández y lo primero que hace es una negación con la cabeza. A través de los años ha maintained un pulso combativo con el equipo al que ha acusado de todos los males del futbol mexicano.

Ríe como si se le dibujara una línea curveada que ensombrece su rostro cuando toca el tema sensible, "las cosas no han cambiado desde que la empresa del América tomó el poder en el futbol".

Es entonces cuando suelta la carcajada al saber que es el padre del antiamericanismo. "Mira, no sabía que lo era como tal, pero no está mal".

¿En verdad odia al América, José Ramón?

¿En verdad, odia al América?

No, como tal no, el equipo es ganador, han llegado a jugar bien; odio su entorno y el contexto que le dio la televisora. La verdad es que cuando yo era niño veía al América: a Moacyr, Ney Blanco, Martell, Pepín González, pero no era un equipo que llamara la atención.

¿Cuándo entonces el América se vuelve antipático para usted?

Cuando lo compran, en 1959. Entonces comienza todo este aparato detrás de ellos para hacerlo ganador y el más grande, eso no me parece correcto hasta la fecha.

Es que pudo haber sido cualquier equipo, le tocó al América, ¿hay algo de culpa en ello?

No realmente, el problema es que es la empresa que maneja el futbol, la Federación Mexicana de Futbol, los Mundiales, el arbitraje, los horarios, el Estadio Azteca y por consiguiente a la Selección Mexicana, aquellos que manejan todo eso, tienen a un equipo, pues no parece ser muy sensato.

Bueno, el Estadio Azteca es del América, pero ha pasado a ser más un símbolo nacional.

Es correcto, es un ícono del pueblo, pero lo hicieron a propósito del Mundial y después se lo dieron al América, que se hizo grande también por tener un estadio así, porque antes no había conciertos ni nada y había que llenarlo. El América no podía solo, así que se compran al Atlante y al Necaxa.

¿Qué es lo que le enoja del América a José Ramón?

¿Qué es lo malo del América?

El poder. Tomó mucha fuerza tras el Mundial de 1970. Lo encunaron en el Azteca que para la FIFA fue un diamante en América Latina y ahí empieza a crecer su ambición, porque se hicieron de los derechos de todo, fue una batalla desigual.

José Ramón Fernandos junto a Fernando Marcos cuando en una emisión de DeporTV se puso la camiseta del América Redes Sociales

Pero el América no tiene la culpa de un Mundial o de hacer un estadio como el Azteca.

No, claro que no, lo que sí es culpable es el aparato que se formó para elevarlo tras el Mundial de 1970 como lo que hacían con sus películas de El Chanfle de Roberto Gómez Bolaños, bastante malas.

Los dueños del América fueron empresarios que querían ganar en el negocio, es hasta cierto punto normal que para ello ocupen a su equipo.

A los dueños les gustaba el dinero, les empieza a atraer el futbol, porque al principio no les agradaba, pero Guillermo Cañedo es quien los mete en el tema y escalan en posiciones de la FIFA. Ve la foto en 1970 cuando entregan el trofeo a Pelé, detrás de él está el dueño del América, Gustavo Díaz Ordaz, Guillermo Cañedo y Stanley Rous, así o más referencias de quién manejaba las cosas.

¿Pero hay corrupción en los triunfos del América?

No, hay dinero y mucho afán de poder. Suspicacias siempre habrá en el futbol y en el mexicano más.

¿Usted cree que compran a los árbitros?

Pienso que ponen a los árbitros. En México pasa lo que en España con el Barcelona y el caso Negreira, el vicepresidente del arbitraje español, por eso el Real Madrid no gana la liga. En México siempre apoyan al América.

¿Son normales los errores arbitrales con el América?

Sin embargo, ha habido errores arbitrales perniciosos para el América.

Muy pocos. Recuerdo el de 1992 cuando trajeron al costarricense Berny Ulloa para fastidiarlos. Otro en 1987 cuando Garza y Ochoa marcó un penal afuera del área. Esa vez llegó Álvarez Lima, el director de Canal 13 con la foto de la jugada y me dice, 'en el América creen que tú compraste al árbitro', qué voy a andar haciendo eso.

La jugada polémica del penal. Un pisotón de Cristian Borja sobre Jesús "Tecatito" Corona en el primer tiempo Captura de pantalla

Sucede que los errores arbitrales son normales ¿no cree?

Sí, pero se van cargando a favor del América. Hay presión cuando le pitan a este equipo, les da pavor marcarles un penal en contra y escogen el rival. Antes era Chivas, ahora es Cruz Azul.

¿Cuál es el papel del América en la sociedad?

Es el equipo que un día se hizo rico, que representa a los millonarios, pero que también juega bien, que compra a los extranjeros espectaculares y gana, eso hace que la clase pobre se identifique y se olviden del Atlante o del Necaxa y aumenta la masa del América.

¿Qué valores representa el América?

El poder por encima de todo, después tener un estadio histórico y contratar muy buenos jugadores para ganar. Eso hace que la gente quiera a este equipo cada vez más, pero al mismo tiempo lo odia porque hay otras filosofías de clubes que no empatan para nada con la del América.

José Ramón Fernández junto a Cristian Martinoli. Redes sociales

Quizá la gente lo que quiere es ganar y el América les da esa alegría.

La gente se representa con un equipo ganador, pero no necesariamente, ahí tienes el amor que le guardan a la Selección Mexicana que no gana nada y están ahí siempre. El América tiene afición porque ganan, pero en cambio Chivas, Pumas o Cruz Azul tienen a su gente por amor incondicional.

En definitiva, el Padre del antiamericanismo se concreta en aceptarlo y no se arrepiente de seguir en pie de lucha.