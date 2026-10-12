La épica en la 'Final del Siglo', el momento favorito de Lalo Bacas en 110 años de vida del América 

Eduardo Bacas ‘el Tucumano’ está pleno con su carrera futbolística en México. El argentino vive en la eterna gratitud por el camino que lo llevó a convertirse en una leyenda de América y celebrar sus 110 años de existencia.

“Me sentí cómodo durante todo el tiempo que estuve en el club, me sentí protegido y valorado. Realmente teníamos un equipo fuerte, un equipo competitivo, por largos momentos del torneo brindaba espectáculo, jugaba de local y de visitante de la misma forma”, evoca el exmediocampista en entrevista con Excélsior.

‘El Tucumano’ fue parte de una legendaria plantilla que se hizo de un tricampeonato: 1983-1984, 1984-1985 y Prode 1985. Además, con la primera de estas conquistas, la inmortalización al tratarse de la Final del Siglo en 1984 y marcar el primer gol de la vuelta contra las Chivas, en el Estadio Azteca.

“Lo que más me llena y lo que más me llegó a motivar en aquel entonces, fue la final con Guadalajara. Yo creo que ese fue el punto máximo en cuanto a emoción de cada uno de nosotros, cada uno de los que formábamos parte de aquella institución en aquella final”, describe como su momento más valioso en el América.

La ida en el Estadio Jalisco se firmó con un 2-2: goles de los americanistas Carlos Hermosillo (9'), Mario Alberto Trejo (63'), mientras que Eduardo de la Torre (79') y Néstor de la Torre (82') marcaron por el Rebaño Sagrado.

La vuelta la ganaron las Águilas por 3-1, en el Estadio Azteca. Uno de los mejores capítulos en rivalidades del futbol mexicano. Los tantos de los azulcremas fueron obra de Eduardo Bacas (57'), Alfredo Tena (65') y Javier Aguirre (90'). Por las Chivas anotó Fernando Quirarte (85' penalti). Sin embargo, la épica se redondea con la atajada de un penalti del también argentino Héctor Miguel Zelada.

Llegar al América desde el extranjero

Bacas, americanista gracias al ojo clínico de Panchito Hernández, también expone la responsabilidad de defender el escudo, sobre todo como extranjero, un desafío que hasta la fecha sigue vigente, porque el América no es para cualquiera.

“Yo no nací en el club, porque yo llegué ya procedente de Rosario Central. Los que nacieron en el club son los que realmente sembraron esa idea de lo que es pertenecer al América, jugar en el América, defender los colores del América, portarlo con orgullo, con mucha dignidad, sabiendo que nos debíamos a un público que nos estaba siguiendo y que pagaba una entrada por ver un espectáculo deportivo”.

Pero los valores del americanismo rápido los adquirió.

“Crecimos con esa idea, nos hicimos viejos con esa idea y hoy te puedo decir que es un orgullo enorme haber portado aquella playera. Me siento agradecido con la vida de haber venido a México y de haber jugado en esta gran institución como es el América. Mucha gente muy valiosa aportó para que esta institución sea hoy lo que es”.

La clave del éxito en 110 años del América

Lalo Bacas apunta a lo que hace diferente al América de las demás entidades y clave para mantenerse como el máximo ganador del futbol mexicano.

“La mentalidad más que nada. Uno llega al club y sabe que tiene que brindarse por completo, que los partidos son difíciles, duros, que todos los rivales te juegan a muerte. Y todo eso lo vas aprendiendo, lo vas adquiriendo, experiencia tras experiencia.

“Eso es el América: nunca bajar los brazos, nunca dar por perdido un partido, nunca dar por perdido un balón. Por eso se alcanza esa grandeza. Y se alcanza con buenos jugadores que entendieron lo que era el América y que lucharon por engrandecer más a esta institución”.

Respaldo al proyecto de Guillermo Almada

Sobre el plantel que tiene como objetivo la estrella 17 en su firmamento, el exmediocampista resaltó la presencia de aquellos foráneos recién llegados y la era que recién inició en la dirección técnica con Guillermo Almada, sucesor del histórico timonel brasileño André Jardine.

“Al inicio de este proceso, la gente reclamaba que el América no había comprado, se habían ido jugadores importantes y no se había reforzado. De a poquito comenzaron a llegar, creo que se formó un buen equipo.

“La contratación de Almada logra algo que todo el mundo esperaba, es un técnico que trabaja bien, que tiene mucha personalidad, ya lo demostró en los equipos mexicanos en donde estuvo dirigiendo (Santos y Pachuca). Garantía de un buen trabajo”, analiza quien portó en su momento el dorsal ‘10’ de las Águilas.

De buen ánimo por los festejos del sábado en la noche en el Estadio Banorte, Lalo Bacas compartió desde lo profundo de su corazón azulcrema el deseo para el equipo: