"¿Quién se ha creído?" Expresidente del Barcelona revienta a Messi y lanza dura advertencia

La relación entre Lionel Messi y el Barcelona continúa generando polémica. Joan Gaspart, expresidente del conjunto blaugrana, lanzó duras declaraciones contra el astro argentino y aseguró que no asistiría a un eventual homenaje al futbolista si su presencia estuviera condicionada a la ausencia de Joan Laporta, actual mandatario del club.

Durante su participación en el podcast Sólo para Culés, el empresario de 82 años fue cuestionado sobre la posibilidad de que Messi reciba una despedida similar a la que tuvo con la Selección Argentina y sobre si el Barcelona debería organizar un evento para reconocer su trayectoria, luego de dos décadas defendiendo sus colores.

Gaspart, quien presidía la institución cuando Messi llegó a las categorías inferiores con apenas 13 años, reconoció la calidad del rosarino, pero advirtió que ningún futbolista está por encima de la entidad catalana.

Como futbolista, indiscutible, el mejor jugador del mundo. Pero hay una cosa que no se tiene que olvidar: que el Barça está por encima suyo. Y que vaya con cuidado", declaró el exdirigente.

Además, recordó el vínculo histórico entre el argentino y el club, al que atribuyó una parte fundamental en el desarrollo de su carrera profesional.

Lo digo desde el amor histórico que tengo por un jugador que fiché cuando tenía 13 años y yo era presidente de Barça: que vaya con cuidado. Él es el mejor jugador del mundo, en parte, por el Barça", agregó.

¿Por qué se distanciaron Lionel Messi y la directiva del Barcelona?

El conflicto entre Messi y la directiva del Barcelona se remonta a 2021, cuando Joan Laporta regresó a la presidencia del club. El argentino había respaldado su candidatura y existía la expectativa de que renovara su contrato, que finalizaba ese mismo año.

Sin embargo, las dificultades económicas de la institución impidieron concretar la renovación, por lo que Messi tuvo que abandonar el equipo pese a su intención de continuar. Su salida marcó un punto de quiebre en la relación con la dirigencia y dejó pendiente una despedida ante la afición blaugrana.

Para Gaspart, esa ausencia sigue siendo un asunto que el argentino debe resolver, independientemente de quién ocupe la presidencia del club.

A mí me la pega que no haya venido al Barça a despedirse de la afición. ¡Sea quien sea presidente, que venga a despedirse del Barça!", sentenció.

Joan Gaspart no asistiría a un homenaje a Messi si está Joan Laporta

El exmandatario también dejó clara su postura ante la posibilidad de que Messi condicione su regreso al Camp Nou o su participación en un homenaje a la ausencia de Laporta.

Gaspart aseguró que mantendría su respaldo al actual presidente y que no acudiría a un evento de reconocimiento al argentino si este estuviera relacionado con un distanciamiento entre ambas partes.

¿Quién se ha creído? Condicionarse la venida a Barcelona a que Laporta fuera o no... Si lo fuera, yo no voy a ir a ese homenaje", concluyó.

De esta manera, las declaraciones de Gaspart vuelven a poner sobre la mesa la relación entre Messi y el Barcelona, así como la posibilidad de que el club le brinde una despedida a la altura de la historia que construyeron juntos.