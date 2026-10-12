Cristiano Ronaldo se proclama el mejor de la historia y lanza mensaje sobre Messi

Cristiano Ronaldo volvió a encender el debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos. En una entrevista con CNN Portugal, el delantero del Al Nassr defendió su trayectoria y aseguró que es el jugador más completo de la historia, respaldado por sus estadísticas, goles y títulos a lo largo de su carrera.

El astro portugués también consideró que sus actuaciones no siempre reciben el reconocimiento que merecen y sostuvo que sus números son una prueba de su impacto en el futbol mundial.

Hay gente que no está evaluando mi estado de forma, mis goles. Los números hablan por sí solos", afirmó el atacante.

Cristiano Ronaldo se compara con Messi, Pelé y Maradona

Al ser cuestionado sobre las comparaciones con otras leyendas del futbol, como Lionel Messi, Pelé y Diego Armando Maradona, Cristiano reconoció que la elección del mejor jugador de todos los tiempos depende de las preferencias de cada aficionado.

Sin embargo, dejó clara su postura al defender sus cualidades y asegurar que su perfil futbolístico destaca por su capacidad para responder en distintos aspectos del juego.

Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona, es cuestión de gustos personales. Lo respeto. Pero decir que Cristiano no es un jugador completo es una mentira. Soy el jugador más completo", expresó el portugués.

De esta manera, Ronaldo volvió a poner sobre la mesa el debate sobre su lugar entre las máximas figuras de la historia, al tiempo que defendió un legado construido con actuaciones individuales, títulos colectivos y récords goleadores.

La polémica de Cristiano Ronaldo con Jorge Jesus

Las declaraciones del delantero también se producen en medio de la controversia relacionada con el entrenador Jorge Jesus y una concentración de la selección portuguesa.

De acuerdo con la información proporcionada, el desacuerdo habría estado relacionado con los minutos de participación que tendría Ronaldo en un encuentro, situación que derivó en su salida de la concentración.

El propio futbolista reconoció que cometió un error al no acercarse a saludar a los aficionados después del partido. Además, ofreció disculpas y manifestó su disposición a aceptar las posibles sanciones de la Federación Portuguesa de Futbol.

Cristiano Ronaldo está a 20 goles de llegar a los mil

Mientras continúa la discusión sobre su legado, el delantero del Al Nassr mantiene la atención por sus registros goleadores.

El 9 de octubre de 2026, Ronaldo marcó frente al Al Draih y llegó, según la cifra reportada en la información original, a los 980 goles oficiales en su carrera profesional. Con ese registro, quedó a solo 20 tantos de alcanzar la histórica barrera de los mil.

La posibilidad de llegar a esa cifra añade otro capítulo a una carrera marcada por los récords y la competencia con algunas de las máximas figuras del futbol mundial.

Entre sus declaraciones sobre Messi, Pelé y Maradona, la polémica vinculada con Jorge Jesus y su objetivo de alcanzar los mil goles, Cristiano Ronaldo continúa alimentando la conversación sobre su legado y el lugar que ocupa entre los grandes nombres de este deporte.