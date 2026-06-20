Este día, Neymar jugará con Brasil en el Mundial; Ancelotti lo confirma 

La Selección de Brasil se impuso por 3-0 a Haití en Filadelfia, con un doblete de Matheus Cunha y otro tanto de Vinícius. Este triunfo permite a la Canarinha liderar el Grupo C con cuatro puntos, y clasificar prácticamente a la siguiente ronda del Mundial 2026.

A pesar de las dudas que se ha generado sobre si esta generación brasileña podrá lograr el campeonato mundial, el primer paso está dado y ahora se centrarán en cerrar de buena manera la fase de grupos.

Lamine Yamal aseguró que Neymar es su ídolo AFP

Es cierto que el equipo ha jugado bien, sin embargo, también habrá que estar atento a las cuestiones físicas, ya que Raphinha tuvo que salir de cambio en el primer tiempo por lesión, una baja que seguramente será muy resentida.

Ancelotti confirma que convocará a Neymar en el último partido

Más allá de la victoria y de la clasificación a Dieciseisavos de Final, mucho se ha hablado sobre la disponibilidad de Neymar. El astro brasileño no ha podido ver minutos con Brasil debido a su lesión.

Sin embargo, para todos los amantes de su futbol, esto acabará. Después de la victoria y en conferencia de prensa, Carlo Ancelotti adelantó que Ney será convocado para el último partido de la fase de grupos.

Neymar entrenará individualmente mañana, el domingo volverá con el grupo y estará disponible para el partido contra Escocia”, afirmó.

Ancelotti detalló que el jugador de 34 años, ausente en los primeros dos encuentros por una lesión en el gemelo derecho sufrida en mayo, ha evolucionado favorablemente.

Estamos contentos con su progresión. Ha seguido un plan específico y ahora está listo para integrarse. Será una gran incorporación para el partido decisivo”, agregó.

Una gran noticia para los brasileños, ya que tener a un jugador con las características de Ney, después de la baja de Raphinha, será fundamental en la ronda de eliminación directa.

Neymar Jr. Reuters

Neymar, entre lesiones, críticas y la redención en el Mundial

Neymar ha atravesado un calvario con las lesiones en los últimos años, incluyendo una grave rotura de ligamento cruzado anterior y menisco en 2023 que lo mantuvo lejos de la selección por casi 700 días.

Su convocatoria en la Copa del Mundo generó fuertes críticas, quienes la calificaron de “absurda” por su bajo ritmo de juego y recurrentes problemas físicos. A pesar de las dudas y el escepticismo, el delantero ha demostrado resiliencia y compromiso en su recuperación.

Muchos cuestionaron su inclusión en la lista de Ancelotti, argumentando que ocupaba un lugar que podría destinarse a jugadores en mejor forma.

Sin embargo, el momento ha llegado. Tras meses de trabajo y paciencia, Neymar por fin podría ver minutos en el Mundial 2026, y así volverá a jugar una justa, la cual será su última.