Brasil jugará los 16avos en Monterrey si se dan estos resultados

Brasil solamente goleó 3-0 a Haití y dejó abierta la puerta para que Marruecos se adueñe del liderato del sector. En caso de que el pentacampeón del mundo termine como segundo del Grupo C, jugará por 12° un partido mundialista en México, disputando los 16avos de Final en Monterrey el próximo lunes 29 de junio; estos resultados se necesitan.

Tras la Jornada 2, Brasil es líder con 4 puntos y +3 en Diferencia de Goles, mientras que Marruecos le sigue con las mismas 4 unidades y +1, sin embargo, a los africanos aún les hace falta jugar su partido ante Haití, el rival que luce más débil y podría ser goleado por los Leones del Atlas.

Estos son los resultados que pondrían a Brasil en el segundo lugar del Grupo C y que los relegaría a jugar en Monterrey su duelo de los 16avos de Final:

- Si Marruecos gana por 4 o más goles a Haití respecto al triunfo de Brasil ante Escocia, el pentacampeón jugará en Monterrey.

- Si Brasil empata o pierde ante Escocia y Marruecos consigue un mejor resultado frente a Haití, los sudamericanos visitarán la Sultana del Norte para los 16avos de Final.

- Si Brasil y Marruecos igualan en puntos y diferencia de goles, la tabla de FairPlay será fundamental, donde la Scratch luce en desventaja al sumar 3 amarillas por 1 cartón preventivo de los africanos.

El miércoles 24 de junio se disputará el último partido de Brasil en la Fase de Grupos del Mundial 2026. Reuters

Independiente del conjunto que termine la Fase de Grupos como 2C, el Estadio Monterrey se despedirá del Mundial 2026 con el partido de 16avos de Final. Estos son todos los detalles:

Día: lunes 29 de junio, 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Rival: 1F / Suecia, Japón, Países Bajos o Túnez.

Panorámica del Estadio Monterrey durante el Mundial 2026. Reuters

¿Cuántos partidos de Mundial ha jugado Brasil en México?

En caso de que el pentacampeón del mundo dispute un nuevo partido en México, Monterrey se convertirá en la tercera ciudad en recibir a la Scratch en una Copa del Mundo, siendo Guadalajara su sede por excelencia y la Ciudad de México en donde Pelé se consagró por tercera ocasión como campeón del mundo:

Brasil 4-1 Checoslovaquia / Guadalajara, Fase de Grupos – 1970.

Brasil 1-0 Inglaterra / Guadalajara, Fase de Grupos – 1970.

Brasil 3-2 Rumania / Guadalajara, Fase de Grupos – 1970.

Brasil 4-2 Perú / Guadalajara, Cuartos de Final – 1970.

Brasil 3-1 Uruguay / Guadalajara, Semifinal – 1970.

Brasil 4-1 Italia / CDMX, Final – 1970.

Brasil 1-0 España / Guadalajara, Fase de Grupos – 1986.

Brasil 1-0 Argelia / Guadalajara, Fase de Grupos – 1986.

Brasil 3-0 Irlanda del Norte / Guadalajara, Fase de Grupos – 1986.

Brasil 4-0 Polonia / Guadalajara, Octavos de Final – 1986.

Brasil 1(3)-(4)1 Francia / Guadalajara, Cuartos de Final – 1986.

Brasil ha jugado 11 partidos mundialistas en México, 10 en Guadalajara y 1 en CDMX. Mexsport

BFG