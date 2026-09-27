¡Raiders vienen de atrás y ligan su tercera victoria!
Las Vegas Raiders remontaron una desventaja de 11 puntos ante New Orleans Saints y se impusieron 35-27 para mantener el paso perfecto con marca de 3-0.
Los Raiders llegaron a estar abajo 27-16 durante el tercer cuarto, pero reaccionaron con 19 puntos sin respuesta para darle la vuelta al encuentro y conservar su paso perfecto con marca de 3-0.
Mike Washington Jr. comenzó la remontada con un acarreo de 36 yardas hasta las diagonales antes de terminar el tercer periodo. Ya en el último cuarto, Kirk Cousins encontró a Cody White con un pase de cuatro yardas para colocar a Las Vegas por delante 28-27.
Brock Bowers terminó de inclinar el encuentro con otra recepción de touchdown de cuatro yardas. El ala cerrada fue además el principal objetivo de Cousins al terminar con 10 recepciones para 116 yardas y una anotación.
Cousins completó 22 de 33 pases para 248 yardas, con tres touchdowns y sin intercepciones. La defensiva de Las Vegas también fue determinante al provocar cuatro pérdidas de balón de los Saints.
New Orleans había tomado el control después del descanso con dos touchdowns consecutivos, pero no volvió a anotar durante el último cuarto y terminó desperdiciando la ventaja.
Ravens deja tendido a Dallas en Río
Baltimore Ravens derrotó 34-31 a Dallas Cowboys con un gol de campo de 57 yardas de Tyler Loop cuando quedaba solamente un segundo en el reloj.
Dallas había empatado 31-31 con una patada de Brandon Aubrey a 10 segundos del final, pero Lamar Jackson encontró inmediatamente a Zay Flowers con un pase de 26 yardas que dejó a Baltimore en posición para buscar el triunfo.
Loop convirtió la patada definitiva y sentenció a unos Cowboys que cayeron a marca de 1-2. Jackson terminó con 185 yardas y dos pases de touchdown, mientras Derrick Henry corrió para 89 yardas y dos anotaciones.
49ers mantiene el paso perfecto
San Francisco 49ers tuvo que resistir una fuerte reacción de Arizona Cardinals para imponerse 36-30 y colocarse también con marca de 3-0.
Brock Purdy lanzó para 297 yardas y cuatro touchdowns, dos de ellos para George Kittle, quien terminó con seis recepciones para 82 yardas.
Arizona anotó 17 puntos durante el último cuarto y llegó a colocarse a solamente dos puntos, pero Purdy respondió con un pase de touchdown de 20 yardas para Kittle en la recta final.
Vikings también se pone 3-0
Minnesota Vikings derrotó 23-16 a Tampa Bay Buccaneers para conservar el invicto, mientras los Bucs siguen sin conocer la victoria.
Jordan Addison recibió un pase de touchdown de 41 yardas y terminó con 90 yardas por recepción, mientras Will Reichard convirtió cuatro goles de campo, incluidos dos durante el último cuarto para asegurar el triunfo.
Minnesota llegó a marca de 3-0, mientras Tampa Bay cayó a 0-3 después de tres semanas de temporada regular.