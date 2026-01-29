Detienen al boxeador Gervonta Davis, excampeón mundial

El excampeón mundial, Gervonta ‘Tank’ Davis (30-0-1, 28 nocauts), fue detenido el miércoles por la noche en Miami, Florida, después de que su expareja lo denunciara por agresión física, intento de secuestro y daño moral a raíz de un incidente que pasó en octubre de 2025.

El arresto de Gervonta Davis se dio en una operación conjunta con la Policía de Miami Gardens y U.S. Marshals, encargados de encontrar a fugitivos, indicó la policía de Miami Gardens.

En la denuncia que presentó Courtney Rossel, el excampeón mundial entró al club de striptease donde trabajaba ella el 27 de octubre. La sacó a la fuerza y la arrastró hacia el estacionamiento, donde la agarró del cuello, la empujó y golpeó en la parte posterior de la cabeza.

Su expareja indicó que conoció al boxeador en 2022 y mantuvo una relación de cinco meses en 2025.

En el pasado mes de noviembre, Gervonta Davis iba a enfrentar a Jake Paul en Miami, pero el incidente anuló el combate.

El invicto ‘Tank’ fue campeón mundial de peso superpluma, ligero y superligero.

En julio de 2025, Gervonta Davis afrontó otro cargo por violencia doméstica en el sur de Florida, acusado de golpear a la mamá de sus hijos.

LA AMB NOMBRÓ A GERVONTA DAVIS COMO ‘CAMPEÓN EN RECESO’

En el pasado mes de enero, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) nombró a Gervonta ‘Tank’ Davis como su “campeón de receso” en las 135 libras, debido a los problemas legales que enfrenta.

La decisión del organismo fue evitar que la categoría quede en pausa ante la incertidumbre del boxeador.

Con este estatus, ‘Tank’ es elegible por la corona cuando vuelva al ring.