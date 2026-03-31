Panteón Rococó y Molotov despidieron el Tecate Pa’l Norte 2026

MONTERREY.– Con la presentación de The Killers y un promedio de 100 mil asistentes por día, ayer por la madrugada acabó la edición número 14 del festival Tecate Pa’l Norte.

El mismo día, la apuesta musical estuvo integrada por Los Claxons, DJO, Moenia, Zoé y Siddhartha, entre otros.

En punto de las 17:17 horas, Molotov se apoderó del escenario Tecate Light con el primer tema de la tarde: Amateur.

La banda integró en su repertorio piezas como Chinga tu madre, Pendejo y Parásito, con letras muy a su estilo que en su momento fueron censuradas, pero que hoy en día se perciben más ligeras comparadas con el consumo musical actual. Para su siguiente interpretación, invitaron a Pato Machete, con quien dieron voz a Here We Kum. Luego llegó otro tema de su vasta discografía: Changüich a la chichona.

El grupo, formado en 1995, puso a todos a brincar y en un estado de frenesí con Rastaman-dita, tema que salió al mercado en 1999. Antes de cantar uno de sus mayores éxitos, Frijolero, preguntaron: “¿Quién está de vuelta en México por el ICE?”. El tema de crítica al racismo en Estados Unidos, lanzado originalmente en 2003, exaltó el sentimiento nacionalista y la descalificación a los actos de discriminación del país vecino.

Los integrantes de Molotov agradecieron a sus fanáticos por los 30 años de “aguantar” a la banda.

Me convierto en marciano fue otro de los temas del repertorio que disfrutaron jóvenes y adultos, pues muchos han crecido con la agrupación. El slam se armó entre la concurrencia durante dicha ejecución.

“El que no brinque es pu...”, gritaron los artistas en medio de la interpretación de Mátate Teté. Al ritmo de ¿Comprendes Mendes?, nuevamente junto a Pato Machete, llegó la despedida a las 18:11 horas, siendo la última actuación de Jay de la Cueva con la alineación, pues se dedicará de lleno a su proyecto como solista, según un comunicado.