Streamer argentino golea al mundo: completa álbum Panini del Mundial 2026 en menos de un día

Un envío anticipado, 14 mil estampas y una transmisión en vivo marcaron la jornada en la que el streamer argentino Spreen completó el álbum Panini del Mundial de 2026 en menos de 24 horas.

El creador de contenido recibió una caja con miles de estampitas de la colección oficial distribuida por Panini, cuya salida al mercado en Argentina está prevista para el jueves 30 de abril. Desde el inicio de la transmisión, fijó el objetivo de completar el álbum en una sola jornada.

Hoy voy a llenar el álbum del Mundial en menos de 24 horas”, anunció frente a la cámara al comenzar el reto.

Spreen tuvo acceso antes

El acceso a las estampas ocurrió antes de su distribución oficial en Argentina. Durante la transmisión, Spreen explicó que el material fue adquirido fuera del país.

Indicó que una persona viajó a Uruguay para conseguir las cajas completas, en un contexto donde las figuritas aún no se encontraban disponibles en kioscos argentinos.

El álbum del torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, será el más amplio en la historia del producto. La colección contará con 112 páginas dedicadas a 48 selecciones, formato que se implementa por primera vez en una Copa del Mundo.

Cada sobre incluye siete estampas, lo que elevó el volumen necesario para completar la colección en una sola jornada.

La búsqueda de Messi y cierre del álbum

Uno de los momentos centrales de la transmisión ocurrió con la aparición de la estampa de Lionel Messi. Según el propio streamer, fueron necesarios cerca de 500 sobres abiertos hasta encontrar la imagen del capitán argentino.

El instante quedó registrado en vivo, en medio de una reacción inmediata tras identificar la figura dentro del paquete.

Además del reto principal, Spreen entregó algunos álbumes físicos a personas con las que se encontró durante el día.

La colección del Mundial 2026 será la primera en incluir a 48 selecciones participantes, ampliando el número de páginas y estampas respecto a ediciones anteriores.